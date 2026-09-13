La espera terminó. La NFL regresa este fin de semana con la Semana 1 de la temporada 2026 y lo hace con 12 partidos, duelos divisionales de alto voltaje y transmisión repartida entre TV abierta, FOX y plataformas de streaming.

La actividad ya abrió el pasado miércoles con el triunfo de los Seahawks ante Patriots, y ahora el domingo tendremos jornada completa desde las 11 de la mañana.

A continuación, te mostramos los horarios y por dónde podrás ver la emocionante cartelera que tiene el futbol americano para este día.

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¿Por dónde ver los partidos de NFL este domingo?

Turno de las 11:00 hrs

Bears vs. Panthers | NFL Game Pass

Ravens vs. Colts | NFL Game Pass

Falcons vs. Steelers | FOX One, FOX+ y NFL Game Pass

Browns vs. Jaguars | NFL Game Pass

Buccaneers vs. Bengals | FOX, FOX One y NFL Game Pass

Jets vs. Titans | NFL Game Pass

Saints vs. Lions | NFL Game Pass

Bills vs. Texans | Canal 5 y NFL Game Pass

Buffalo quiere comenzar con el pie derecho. Foto: Especial

Turno de las 14:25 hrs

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Cardinals vs. Chargers | NFL Game Pass

Packers vs. Vikings | FOX One, FOX+ y NFL Game Pass

Dolphins vs. Raiders | FOX, FOX One y NFL Game Pass

Commanders vs. Eagles | Canal 5 y NFL Game Pass

Sunday Night Football

Cowboys vs. Giants | 18:20 hrs | ESPN, Disney+ y NFL Game Pass

Todos los horarios en tiempo del centro de México.