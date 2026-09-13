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La espera terminó. La NFL regresa este fin de semana con la Semana 1 de la temporada 2026 y lo hace con 12 partidos, duelos divisionales de alto voltaje y transmisión repartida entre TV abierta, FOX y plataformas de streaming.
La actividad ya abrió el pasado miércoles con el triunfo de los Seahawks ante Patriots, y ahora el domingo tendremos jornada completa desde las 11 de la mañana.
A continuación, te mostramos los horarios y por dónde podrás ver la emocionante cartelera que tiene el futbol americano para este día.
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¿Por dónde ver los partidos de NFL este domingo?
Turno de las 11:00 hrs
- Bears vs. Panthers | NFL Game Pass
- Ravens vs. Colts | NFL Game Pass
- Falcons vs. Steelers | FOX One, FOX+ y NFL Game Pass
- Browns vs. Jaguars | NFL Game Pass
- Buccaneers vs. Bengals | FOX, FOX One y NFL Game Pass
- Jets vs. Titans | NFL Game Pass
- Saints vs. Lions | NFL Game Pass
- Bills vs. Texans | Canal 5 y NFL Game Pass
Turno de las 14:25 hrs
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- Cardinals vs. Chargers | NFL Game Pass
- Packers vs. Vikings | FOX One, FOX+ y NFL Game Pass
- Dolphins vs. Raiders | FOX, FOX One y NFL Game Pass
- Commanders vs. Eagles | Canal 5 y NFL Game Pass
Sunday Night Football
- Cowboys vs. Giants | 18:20 hrs | ESPN, Disney+ y NFL Game Pass
Todos los horarios en tiempo del centro de México.
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