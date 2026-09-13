El iPhone que se desdobla

Apple finalmente lanzó un teléfono plegable, un modelo que ya existía desde hace tiempo en otras empresas como Samsung y Huawei. Sin embargo, el periodista Israel Rivera —de la sección Techbit de EL UNIVERSAL— señala que el modelo de la manzanita tiene algunas áreas perfeccionadas, en comparación a las de sus competidores: la resistencia de la bisagra y la marca que queda en la pantalla.

Cuenta con un diseño de laminación multicapa que le da 40% más de firmeza, además de una placa de titanio en la base, fibra de carbono en el soporte de la bisagra y un fotopolímero especial para evitar ondulaciones en la pantalla.

Lee también La dialéctica antes de Hegel

¿En cuánto saldrá el chistecito? El precio inicial del iPhone Duo será de 47 mil 999 pesos para su versión con 256 GB de almacenamiento, mientras que su versión de 2 TB tiene un precio de 77 mil 999 pesos. Sale a la venta en México el 16 de octubre.

easily the best iphone duo meme i've seen 😭 pic.twitter.com/4VENOhU1EK — Bhaskar (@LamineYamal_szn) September 10, 2026

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Ah gugu-Gaga tiene un hijo

En una casual caminata, Lady Gaga sorprendió al público, pero no por sus estrafalarios atuendos como acostumbra, sino por ir cargando un bebé. Sin que nadie lo esperara, la cantante de “Born This Way” dio a conocer al mundo que se convirtió en madre y creó una familia junto a su prometido Michael Polansky. Sobre si estuvo embarazada o no, no hay certeza, pues la cantante ha mantenido un perfil bajo, sin embargo, en redes sociales ya provocó un debate sobre la ética de la gestación su rogada.

Los compañeritos de kinder del baby Gaga cuando vaya la mamá por él a la salida: https://t.co/jcKciGVT85 — ᴊᴏᴛxsᴀᴜʀᴜs ʀᴇx 🦖 (@albertxrex) September 12, 2026

Yo en el baby shower del bebé de Gaga. pic.twitter.com/y4pSSVDr6t — Fran (@ultraignorado) September 12, 2026

Foto: Vía X.

Lee también Un archivo incómodo en la casa de la ficción. Reseña de la nueva novela de Berna Gónzalez Harbour

[Publicidad]