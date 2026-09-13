El creador de contenido Luisito Comunica denunció públicamente mediante sus historias de Instagram la existencia de anuncios publicitarios distribuidos en redes sociales en los que se utiliza su rostro y voz generados mediante inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con el video difundido por el influencer, el material promocional promueve supuestos logros del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, citando cifras como los 42 millones 860 mil 296 derechohabientes de los programas del bienestar. El creador aclaró que estos metrajes son falsos y que en ningún momento otorgó su autorización para el uso de su identidad.

Dentro del mismo metraje se expone que la cantante e influencer Kenia Os también resultó afectada por esta práctica, figurando en spots manipulados digitalmente bajo el perfil de origen denominado "Conversación Pública".

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Crítica al uso de tecnología y contradicciones normativas

Durante su pronunciamiento, el influencer señaló la contradicción de las autoridades ante el tratamiento de las nuevas tecnologías. "Por un lado vemos a los políticos hablando de que están trabajando en la ciberseguridad y haciendo leyes que nos protegen contra los usos indebidos de la IA, y al mismo tiempo es el mismo gobierno el que está haciendo videos falsos usando caras de ciudadanos mexicanos", expresó en el metraje.

Asimismo, anticipó que su postura generaría reacciones adversas en plataformas digitales y campañas de desprestigio en su contra. A pesar de manifestar que coincide con ciertos puntos de la administración federal, remarcó la gravedad de que se vulneren los derechos de imagen de figuras públicas para la elaboración de propaganda política.

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Luisito Comunica REVELA que el GOBIERNO de MEXICO junto a Claudia sheinbaum.



Están usando su imagen y hacen clips de el con IA para hablar bien del gobierno del país.



Tambien habla de la campaña que la presidenta tiene en contra de la IA cuando ellos usan la imagen de… pic.twitter.com/a34bJUcuEW — NextClipDaniel (@NextClipDaniel) September 12, 2026

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Discusión pública en plataformas digitales

Las grabaciones difundidas directamente de la pantalla del dispositivo móvil del creador permiten observar que la cuenta emisora "Conversación Pública" difundía contenidos sobre programas gubernamentales de la 4T. No obstante, al realizar la búsqueda del perfil en la plataforma de Facebook, la página ya no se encuentra accesible.

En redes sociales como X (antes Twitter), el hecho generó posturas divididas entre los usuarios. Mientras algunos sectores cuestionaron la veracidad de que el material fuera gestionado de manera directa por dependencias gubernamentales, otros usuarios criticaron el uso no ético de herramientas de inteligencia artificial para la generación de conversación social en internet.

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