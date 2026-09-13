El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, entregó a Miriam Martínez la constancia que la acredita como coordinadora de la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” en Tlaxcala, paso previo para su designación como candidata a la gubernatura.

Ante más de 10 mil personas reunidas en el encuentro, Romero Herrera aseguró que Tlaxcala demuestra que la defensa de la Patria, la Familia y la Libertad está más fuerte que nunca y que existe una ciudadanía convencida de que el estado merece un mejor rumbo.

“En Tlaxcala reafirmamos que lo más importante para Acción Nacional son las familias mexicanas”, afirmó, tras señalar que el PAN seguirá construyendo una alternativa frente a gobiernos que han dejado de responder a las principales preocupaciones de la gente.

“Las familias quieren seguridad, oportunidades, buenos servicios y gobiernos que realmente resuelvan. Tlaxcala merece mucho más que abandono, ocurrencias y malos resultados”, resaltó.

Jorge Romero felicitó a Miriam Martínez y expresó su confianza en que realizará un gran trabajo al frente de esta nueva responsabilidad.

“Estoy seguro de que harás un gran trabajo defendiendo a las familias y construyendo un mejor futuro para Tlaxcala y para México”, señaló.

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Miriam Martínez, coordinadora de la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” en Tlaxcala por el PAN el 12 de septiembre de 2026. Foto: X @JorgeRoHe

Romero destaca fortalecimiento de liderazgos estatales

El presidente nacional del PAN destacó que este nombramiento forma parte del fortalecimiento de los liderazgos estatales de Acción Nacional, con mujeres y hombres cercanos a la ciudadanía y capaces de encabezar las causas que hoy importan a las familias.

“Hoy entregamos la constancia que acredita a Miriam como coordinadora de la ‘Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad’. Seguiremos trabajando unidos por las familias de Tlaxcala y por todo México”, expresó.

Romero Herrera sostuvo que Acción Nacional continuará fortaleciendo su presencia territorial y construyendo desde lo local una opción distinta a Morena, basada en seguridad, instituciones fuertes, libertades y mejores condiciones de vida para las familias.

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“Tlaxcala demuestra que la defensa de la Patria, la Familia y la Libertad está más fuerte que nunca”, recalcó.

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