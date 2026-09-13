El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recordó que este 6 de junio de 2027, las y los capitalinos elegirán 286 cargos públicos: 16 titulares de alcaldías, 66 diputaciones y 204 concejalías.

De las 66 diputaciones, 34 serán electas por voto directo, incluida una diputación migrante, y 32 por el principio de representación proporcional. La diputación migrante será electa por el principio de mayoría relativa mediante el voto de la ciudadanía originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero.

Estas son las fechas clave de las elecciones CDMX 2027

Entre las fechas relevantes del calendario electoral destaca el 15 de diciembre de 2026, cuando iniciará el periodo de captación de apoyo de la ciudadanía por parte de las personas aspirantes a candidaturas sin partido. Este periodo concluirá el 12 de febrero de 2027.

El 4 de enero de 2027 comenzarán las precampañas para diputaciones y alcaldías, las cuales concluirán el 12 de febrero. La recepción de documentos para el registro de candidaturas a diputaciones y alcaldías se realizará del 8 al 15 de marzo; mientras que la aprobación de esos registros está prevista para realizarse entre el 22 de marzo y el 3 de abril.

Las campañas de diputaciones de mayoría relativa, alcaldías y concejalías comenzarán el 4 de abril de 2027 y concluirán el 2 de junio, cuatro días antes de la elección. La veda electoral durará del 3 al 6 de junio.

Una vez concluida la jornada electiva, del 10 al 12 de junio de 2027 se llevará a cabo la declaratoria de validez y la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas que hayan obtenido el triunfo en las elecciones de diputaciones, alcaldías y diputación migrante.

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El 12 de junio, se tiene prevista la expedición de las constancias de asignación de diputaciones de representación proporcional.

Toda la información del proceso electoral 2026-2027 se puede consultar en:

https://www.iecm.mx/www/sites/elecciones_2027/

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mahc