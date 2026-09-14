Morena, Acción Nacional y el PRI ya destaparon a varios de los que se convertirán en sus candidatos para el proceso electoral 2026-2027 bajo las figuras de “Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional (Morena)”, “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad (PAN)”, y “Defensores de México (PRI)”, lo que califican expertos como violaciones al proceso electoral. “Se trata de una violación a la ley simple y sencillamente con la complacencia del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral”, dijo Luis Carlos Ugalde, presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

“Ya hay cinco candidatos a gobernador de Morena que están haciendo campaña, es decir, no están promoviendo el voto a su favor, pero están todos los días en medios de comunicación, en reuniones con personas promoviendo su nombre, y eso se llama campaña”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL Ugalde, también director general de Integralia.

Ugalde advirtió que además de violar los plazos de las precampañas, previstas por el INE para enero del 2027, también se transgreden las reglas de fiscalización porque “no están dando cuentas de dónde sacan el dinero”, lo que “genera una distorsión, una inequidad y una cancha dispareja”.

Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió con el exconsejero presidente del IFE, sobre que esto es un “fenómeno reciente”. Explicó que las coordinaciones fueron “inventadas” por Morena y han sido utilizadas en al menos dos ejercicios electorales previos, y ya están siendo replicadas por otros partidos debido a “su grado de éxito y efectividad para posicionar liderazgos de cara a los comicios”.

Para la jurista y especialista en leyes electorales hay un debilitamiento de los árbitros, primero porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está incompleta, tras la renuncia de la magistrada presidenta, Mónica Soto; segundo, por que hay problemas de “credibilidad y gobernabilidad” en el Instituto Nacional Electoral tras el cambio de 12 nuevos titulares “afines al gobierno” y más recientemente la renuncia de la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino a “un cargo estratégico y la designación de una encargado con un perfil completamente gris”, remató Salmorán.

Lo que está en juego

El 6 de junio de 2027, México elegirá tres mil 419 candidaturas, por lo que este proceso es uno de los más grandes. Están en juego 500 diputaciones, la mayoría calificada de la 4T, 17 gubernaturas y mil cargos a nivel local y municipal.

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Salmorán consideró que ante esta sobrecarga de trabajo, el INE está más preocupado por que “los aspectos básicos de las elecciones le salgan”, que en disuadir a los partidos políticos de evitar estos comportamientos que afecten a la contienda.

Otro de los factores que la abogada consideró que se repite en este proceso electoral, es el uso de los recursos públicos, las mañaneras “como plataforma para acrecentar la posición del gobierno y como un mecanismo de propaganda gubernamental permanente”, y luego los programas sociales como fines electorales, así como la presencia territorial de los Servidores de la Nación que acarrean polémicas que ya han sido judicializadas, “pero no han tenido un impacto mayor”.

Fechas del proceso electoral:

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4 de enero de 2027 arrancan las precampañas

12 de febrero de 2027 culminan las precampañas

22 de marzo arranca el registro de candidaturas

3 de abril de 2027 concluye registro de candidaturas

4 de abril del 2027 arrancan las campañas federales

2 de junio de 2027 concluyen las campañas federales

3 al 5 de junio veda electoral

6 de junio de 2027 votación

Morena ya anunció a 5 de sus elegidos

En agosto, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció a los Coordinadores Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Para Aguascalientes fue elegida Nora Ruvalcaba Gámez; en Campeche Pablo Gutiérrez Lazarus; en Colima Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera; en Querétaro Santiago Nieto Castillo; y en Sinaloa Imelda Castro Castro.

La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, Imelda Castro. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Aún están pendientes de anunciar a las y los coordinadores en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

PAN anunció ya a cuatro “coordinadores en defensa de la patria”

En abril, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, dio a conocer a Alfonso “Poncho” Martínez Alcázar como coordinador estatal en defensa de la patria, familia y libertad en Michoacán.

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Después, el 14 agosto destapó a Marco Bonilla Mendoza para Chihuahua; y apenas este 27 de agosto, nombró a Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias como coordinador en Baja California Sur.

Apenas este sábado 12 de septiembre el PAN nombró a Miriam Ramírez coordinadora de la defensa por Tlaxcala.

Nombramiento de Francisco Pelayo como Coordinador del PAN en Baja California. Foto: x (@JorgeRoHe)

El PRI y sus defensores de México

Por su parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció a 50 defensores de México para las 17 entidades donde se elegirán gubernaturas en 2027 y, a partir de entonces, ha hecho giras de presentación en Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.

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En la lista que presentó el PRI en marzo, sin decir el cargo para el que aspiran, lanzó al menos tres nombres para cada unos de los estados en los que habrá elecciones. Manuel Añorve Baños, Manuel Humberto Cota Jiménez, Adrián de la Garza Santos, Mario Zamora Gastelum son algunos de ellos.

Mientras que, Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), destapó como aspirante a la candidatura de gubernatura de Nayarit a Gustavo Alfonso Ayón, presidente municipal de Compostela. Además, en abril destacó la trayectoria de Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariana Rodríguez Cantú por su liderazgo en Sonora y Nuevo León, respectivamente.

Alito Moreno Cárdenas presenta a los “Defensores de México” este miércoles 18 de marzo de 2026. Foto: Captura

Por otro lado, Somos y Paz, quienes apenas lograron su registro como partidos políticos, “probablemente van a esperar un poco más a buscar candidatos competitivos y podrían ser figuras de la sociedad civil”, consideró Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral.

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Selección de candidatos y encuestas

Por su lado, Morena a diferencia de otros procesos, descartó hacer públicas las encuestas para seleccionar a sus candidaturas. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda, aseguró que estas sí se discuten con los aspirantes. “Somos el partido con el proceso más transparente. Decidimos esta vez no mostrar las encuestas, casi nunca las mostramos, pero eso no significa que no sea transparente. En el 2024 fue necesario por el tema de la paridad (de género)”, defendió en agosto en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Finalmente, aseveró que la selección de las y los coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional "va a salir muy bien, porque lo estamos haciendo sin ninguna trampa, sin simulación, con mucho cuidado".

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Foto: Morena

Alianzas para 2027

Para Espinosa Silis, Morena llega a acuerdos políticos para evitar fricciones y rupturas con sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con quienes ya formó una alianza electoral en la mayoría las entidades donde se elegirán gubernaturas, a excepción de San Luis Potosí.

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“Por la vía política escoge candidaturas para que no haya descontentos ni rupturas; es un trabajo político el que está haciendo. No es cuestión de encuestas, sino de percepción ciudadana. Lo ideal sería que enseñaran los resultados si fuera un proceso abierto, democrático, transparente, pero no es eso”, dijo.

Con referencia a las alianzas electorales, Arturo Espinosa Silis piensa que la de Morena-PT-PVEM “les ha rendido bastantes frutos”, a pesar de las diferencias acerca de la iniciativa de eliminación de plurinominales y la aspiración de la senadora verde ecologista Ruth González Silva a la gubernatura potosina.

Alianza Morena, PT y PVEM (16/04/2026). Foto: Especial

“El PT y el Verde saben que necesitan a Morena, que sin su fuerza a lo mejor ni el registro ante el INE alcanzarían. Pero igual ellos buscan sacar los mayores beneficios posibles a la alianza. Desde luego esta coalición es a conveniencia, ‘donde nos conviene vamos juntos y donde no no’”, expresó.

Alianzas electorales débiles y fuertes

Añadió que su alianza electoral les ha permitido obtener la mayoría calificada y sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión. Cabe decir que de los 498 curules de la Cámara de Diputados, 252 son de Morena, 61 del PVEM y 49 del PT. Con relación al Senado de la República, de los 128 escaños, 66 son morenistas, 14 verde ecologistas y 6 petistas.

“La coalición les ha dejado contar con la sobrerrepresentación. En el caso de la oposición, las alianzas electorales no han sido redituables. Creo que en lo que deben poner atención es en formar una coalición más estratégica, en la cual sea conveniente aliarse para vencer a Morena. Si no es redituable que vayan solos”, comparó.

Cámara de Diputados. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“En el caso del PAN, eligen a candidatos en estados donde consideran que existen más posibilidades de competir y ganar. El PRI está esperando alguna coalición con Acción Nacional. Sabe que su competitividad estará basada en eso”, dijo.

Autoridades deben blindar elecciones

Pese a la iniciativa para prevenir la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral 2026-2027 que arrancó el 10 de septiembre, Luis Carlos Ugalde advirtió que como ha ocurrido en otras elecciones si habrá “una interferencia del crimen organizado en los procesos electorales, probablemente muchos candidatos acaben siendo ejecutados, otros serán sometidos”, pero es responsabilidad de las autoridades prevenir que esto suceda.

Explicó que no se trata sólo de cuidar que no los maten sino de que no los capturen y se evite un narcoestado. “El crimen organizado captura, induce, selecciona candidatos, decide quién gana, quién pierde y de esa forma logra el control territorial. No es protegerlos físicamente, es proteger al país de que el crimen organizado capture a candidatos porque cuando sean gobernantes van a gobernar para favorecer al crimen organizado. Ese es el problema y esto es un riesgo para la elección que viene”, dijo.

De acuerdo con Integralia, la consultora que dirige Ugalde, en el proceso electoral 2023-2024, del 7 de septiembre de 2023 al 28 de mayo de 2024 ocurrieron 749 casos de violencia política en el país. Con información de Alejandra Ortiz.

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