Senadores y diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) exhortaron al Gobierno de la Ciudad de México a hacer público el protocolo institucional de actuación implementado durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma y propuso establecer un semáforo de ocupación y capacidad en espacios públicos para prevenir riesgos durante concentraciones masivas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, sostuvo que la tragedia registrada en las inmediaciones del Ángel de la Independencia pudo prevenirse mediante una adecuada planeación y gestión de riesgos, ya que el incremento en la asistencia ciudadana era un escenario gradual y plenamente previsible.

“Hay que instalar un semáforo de ocupación y capacidad en las zonas públicas donde se van a realizar los eventos en la Ciudad de México, como lo tiene Jalisco, en el mundial que están ellos también albergando. Un semáforo que le permita a la gente tomar decisiones con información, para cuidarse, saber en semáforo verde, ámbar o rojo, la capacidad para poder ocupar el espacio o que se puedan mover otro lado”, indicó.

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Subrayó que la estrategia de seguridad no puede limitarse a instalar más pantallas para distribuir a los asistentes, sino que debe contemplar un modelo integral de protección civil y atención de emergencias.

“Necesitamos saber cuántos elementos de Protección Civil participaron en el operativo, cuántas ambulancias y unidades médicas estuvieron disponibles, cuál era la capacidad de respuesta ante una emergencia y qué controles se implementaron para ordenar los accesos, las salidas y los flujos de personas. No se trata únicamente de colocar más pantallas; se requiere una estrategia integral para proteger la vida de quienes asisten a estos eventos”, enfatizó.

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La diputada también solicitó que el Gobierno capitalino transparente toda la información relacionada con el operativo desplegado durante los festejos y presente, antes de las próximas concentraciones programadas para este fin de semana, un plan integral de gestión de riesgos operativos que contemple aforos, rutas de evacuación, atención prehospitalaria, coordinación interinstitucional y mecanismos de información en tiempo real para la ciudadanía.

PAN exige garantizar seguridad para el partido del domingo

El grupo parlamentario del PAN exigió al gobierno federal y capitalino, que se fortalezca la seguridad y la vigilancia para el partido del próximo domingo entre la selección mexicana y la selección de Inglaterra.

Lo anterior, luego de la alerta de viaje emitida por el Reino Unido tras los cuatro muertos que hubo durante en los festejos por el triunfo de México.

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El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez, advirtió que es necesario reestructurar la organización y las medidas en materia de Protección Civil para la aglomeración de un millón de aficionados.

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“Lo que más nos ocupa en este momento; es darle seguridad a las personas aficionadas pero no descuidar al turismo internacional que ha llegado al país, que busca el goce y disfrute de nuestras atracciones”, expuso.

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En este sentido, externó su preocupación de que Reino Unido diga que en México se roban celulares y se venden bebidas adulteradas de cara al nuevo partido para este domingo.

“No es la primera vez que otro país sugiere a sus ciudadanos no venir al país, ya lo han echo desde España y recientemente Estados Unidos por la narcopolítica de Morena en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz o Guerrero, principalmente. No se equivoque presidenta, nuestro país no es un lugar seguro por muchas razones como son las ejecuciones a plena luz del día, las extorsiones y el cobro de piso criminal en distintos turísticos”, reclamó.

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Sánchez Rodríguez solicitó a la presidenta de México tomar con seriedad las alertas internacionales sobre México y no escatimar esfuerzos para reponer la imagen de nuestro país ante la comunidad internacional.

Por su parte, la diputada local del PAN, Claudia Pérez Romero, exhortó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cumplir con su palabra de festejos seguros y mejorar sus acciones protocolarias para contener multitudes en los festejos del Paseo de la Reforma.

“Mientras no saben cómo contener multitudes, también no saben tratar con víctimas y mucho menos, saben resolver demandas de colectivos de madres buscadoras a quienes les avientan a la policía para callarlas, ese es el rostro verdadero de Morena y de Clara Brugada, así como de Claudia Sheinbaum”, concluyó.

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