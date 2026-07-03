El 22 de junio de 1986, Inglaterra sufrió una de las derrotas más humillantes en su historia, fue ante Argentina, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México.

Con un indescriptible doblete de Diego Aramando Maradona, la Albiceleste consiguió su pase a las semifinales contra la selección de Bélgica.

Cuarenta años después, el Equipo de la Rosa vuelve al Estadio Azteca, donde una “Mano de Dios” y un mágico gol del “Barrilete cósmico” lo dejó tendido en el césped del Coloso de Santa Úrsula.

Sin embargo, sabe lo que es ganar en el hoy llamado Estadio Ciudad de México. En los octavos de final goleó 3-0 a la selección de Paraguay en el gigante.

Esta vez, tiene la misión de vencer a la invicta Selección de México de Javier Aguirre y sellar su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Inglaterra jugará a dos mil 240 metros sobre nivel del mar, en un inmueble de más de 80 mil espectadores, un ambiente hostil y frente a una selección que no ha recibido gol en lo que va de la Copa del Mundo. Escenario totalmente diferente para el equipo de los Tres Leones.

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Por primera vez en esta justa mundialista, los ingleses saldrán de Estados Unidos. Dallas, Boston, Nueva Jersey y Miami son las sedes en las que ha jugado la selección inglesa, que también llega invicta a este compromiso, aunque con un empate.

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