La eliminación de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de Futbol 2026 provocó que la euforia de miles de aficionados en distintas entidades del país se transformara en silencio, tristeza y desilusión. Tras el silbatazo final del partido frente a Inglaterra, plazas públicas, bares, restaurantes y zonas habilitadas para la transmisión del encuentro comenzaron a vaciarse, mientras otros seguidores permanecieron unos minutos más para asimilar el resultado que puso fin al sueño mundialista del Tricolor.

Guanajuato

“¡Quiere llorar!, ¡quiere llorar!”, se escuchó en coro al finalizar el partido que sacó a la Selección Nacional del Mundial, mientras cientos de aficionados caminaban en silencia al Arco de la Calzada, que en los tres partidos previos fue testigo de sus alegrías.

Otros replicaban una línea de la canción "El Rey: “Llorar y llorar”; a unos metros otros comentaban que México hizo historia.

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En momentos, la tristeza se transformó en entusiasmo a unos metros del León de la Calzada, con lluvia de espuma, brincos y el sonido de las trompetas.

Los aficionados, sobre todo jóvenes, se divirtieron con el denominado “juego del avión": "¡Quiere volar" y aplaudían, mientras se lanzaban al aire!

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Durante el partido hinchas mantuvieron la fe en que la Selección Mexicana remontaría el resultado adverso: "Sí se puede, ¡sí se puede!”, gritaban, pero la sonrisa se diluyó con cada una de las anotaciones del equipo inglés.

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La emoción prevaleció hasta el último segundo del duelo.

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Cientos de policías distribuidos en células cuidaron la Calzada de los Héroes y los alrededores.

Sinaloa

La derrota que sufrió la Selección Mexicana de futbol ante la escuadra inglesa de tres goles a dos generó tristeza y desanimo, de cientos de aficionados que presenciaron el juego, bajo una ligera lluvia, en la glorieta de Cuauhtémoc, por lo que, al concluir el encuentro, muchos de ellos empezaron abandonar el lugar.

Por más de cien minutos, más de veinte mil aficionados permanecieron atentos a las enormes pantallas para seguir con emoción, el desarrollo del encuentro de los octavos de final del Mundial de Futbol, al pitar el árbitro el final del juego, con la eliminación del representativo mexicano de la justa deportiva, el ánimo decayó.

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Una ligera lluvia, pero persistente que cayó sobre la capital del estado no desalentó jóvenes de ambos sexos, a concentrarse en la glorieta de Cuauhtémoc, en la capital del estado, donde desde muy temprano, se colocaron vallas metálicas para delimitar el lugar y filtros de revisión para evitar la entrada con botellas de vidrio y otros objetos.

La derrota del tricolor imprimió en ciento de asistentes tristeza, por lo que, al concluir el juego, comenzaron a retirase a sus hogares, aunque muchos se quedaron a bailar o generar juegos, como el que se le ha denominado “quiere volar, “quiere volar”.

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La derrota de México apagó la fiesta en varios estados; la afición se despidió con tristeza. Foto: Especial.

Baja California Sur

Una noche de nervios, de gritos, abrazos, porras y largas pausas frente a las pantallas se vivió este domingo en Baja California Sur durante el partido entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de Futbol 2026, donde cientos de aficionados se reunieron en bares, restaurantes y espacios públicos de La Paz y Los Cabos para seguir el encuentro.

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Desde las cuatro de la tarde, el malecón de La Paz comenzó a llenarse de familias, grupos de amigos, incluso turistas vestidos con playeras verdes, banderas y sombreros tricolores.

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El Paseo Álvaro Obregón permaneció cerrado a la circulación como parte del operativo implementado por el Ayuntamiento para privilegiar el tránsito peatonal.

En terrazas, entre mesas repletas de comida y cervezas, con pantallas instaladas frente al mar, cada llegada de México provocó aplausos y gritos de aliento.

La derrota de México apagó la fiesta en varios estados; la afición se despidió con tristeza. Foto: Especial.

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Conforme avanzó el encuentro y el marcador favoreció a Inglaterra, el ambiente cambió. Los festejos se dejaron atrás y ahora aparecieron gestos de preocupación y por momentos silencios y suspiros sobre todo en los minutos decisivos del partido.

En Cabo San Lucas, la mayor concentración de aficionados volvió a registrarse sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, principal corredor turístico del puerto.

Residentes y visitantes siguieron el encuentro desde bares y restaurantes de la zona, bajo un operativo de vigilancia con militares y policías municipales recorriendo la zona.

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Tras el silbatazo final y el marcador a favor de Inglaterra, muchos comensales siguieron disfrutando la noche del domingo, la música siguió, algunas porras y bailes, pero la euforia inicial fue descendiendo.

En otros puntos del estado también hubo reuniones en plazas públicas, así como en las salas de cine donde también se proyectó el encuentro, y no se registraron incidentes.

Los rostros de frustración marcaron esta noche de domingo donde perdió la Selección Mexicana, pero las órdenes de ceviches, tacos y cervezas ayudaron a mitigar la tristeza.

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Morelos

El último partido de la Selección Nacional en el Mundial de la FIFA 2026 se vivió intensamente en los Pueblos Mágicos de Tepoztlán y Tlaltizapán, donde se colocaron pantallas gigantes. Decenas de familias se reunieron para disfrutar de este momento histórico para el futbol nacional.

También El Ángel del municipio de Jiutepec concentró a seguidores de la selección mexicana para apoyar al equipo nacional, a pesar de quedar eliminados por su similar de Inglaterra.

En el zócalo de Cuernavaca las familias pasaron de la tristeza a la algarabía con un grupo de música que se instaló frente al palacio de Gobierno para amenizar la tarde y olvidar la derrota de la selección.

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La gobernadora Margarita González Saravia durante el partido de la Selección Mexicana en la Plaza Cívica de Tlaltizapán. Foto: Especial

En la Plaza Cívica de Tlaltizapán, la gobernadora Margarita González Saravia compartió la jornada con las familias que siguieron cada jugada del encuentro. Entre porras celebró los goles de la Selección Mexicana y al final reconoció el esfuerzo de la oncena nacional.

En Tepoztlán también se concentró la población para disfrutar de la transmisión en un ambiente festivo.

Zacatecas

Al grito de “Ay, ay, ay, ay, ¡Canta y no llores!, porque cantando se alegran, Cielito lindo, los corazones”, un contingente de aficionados caminaron por las calles del Centro Histórico de Zacatecas en apoyo a la Selección Mexicana por la derrota ante Inglaterra que dejó un marcador de 3-2 goles.

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Muchas familias zacatecanas se reunieron en sus domicilios y en establecimientos para ver el partido, mientras que algunos, pese a la lluvia, se concentraron en la Plazuela Miguel Auza para ver en la vía pública el partido, quienes se emocionaron cuando México anotó dos goles.

El gobernador David Monreal Ávila también subió a sus redes el festejo de los goles, quien estaba acompañado de su familia disfrutando el partido en la sala de cine VIP que tiene la millonaria Casa de Gobierno.

Mientras que la afición estuvo con la esperanza hasta el último momento de que ocurriera el milagro del tercer gol, pero, al dar el silbatazo del fin del partido, los rostros fueron de tristeza.

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Aficionados caminaron en el centro de Zacatecas. Foto: Diana Valdez

En esta ocasión no hubo festejos ni concentraciones multitudinarias, sin embargo, los aficionados que desde temprano se habían concentrado en la zona centro de la capital para ver el partido, al terminar el partido decidieron caminar de manera pacífica por las calles en apoyo a la selección ondeando la bandera de México y al grito de ¡Dale, dale, México!

dmrr/js