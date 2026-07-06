Cuernavaca, Mor.- Con mayores filtros de seguridad, 80 nuevas cámaras de videovigilancia y un sistema de registro digital, este lunes se reanudaron las clases presenciales en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el inicio de los cursos propedéuticos.

Pese al regreso a las aulas, el acceso a la Torre de Rectoría y al auditorio Emiliano Zapata permanece cerrado, debido a que esos espacios continúan ocupados por el grupo de la Residencia Estudiantil.

El campus Chamilpa fue tomado el pasado 2 de marzo, tras el hallazgo sin vida de Kimberly en las inmediaciones de la universidad. La estudiante fue reportada como desaparecida desde el 20 de febrero de este año.

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En marzo también desapareció Karol, al salir de clases del campus de Mazatepec y tres días después fue localizada sin vida.

Estos hechos detonaron un movimiento estudiantil que exigió mayores condiciones de seguridad dentro y fuera de los distintos campus universitarios, por lo que los estudiantes tomaron el campus Chamilpa y las instalaciones de otras unidades académicas.

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El 30 de abril concluyó el paro estudiantil y los alumnos retomaron actividades de manera virtual, posteriormente, el 2 de mayo los estudiantes en resistencia entregaron las instalaciones del campus Chamilpa, tras haber liberado previamente otras unidades académicas.

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Aunque las clases continuaron en modalidad virtual durante los últimos meses para exigir un regreso seguro y digno, este lunes se concretó el retorno a la presencialidad con nuevas medidas de seguridad implementadas por la universidad del estado.

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