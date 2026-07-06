La tarde de este domingo en la ranchería Oriente de Comalcalco, un violento ataque armado cobró la vida de un hombre, quien fue identificado por pobladores como Policía Municipal activo.

Los hechos se registraron en el campo deportivo de la localidad conocida como "Tripa Ciega".

De acuerdo con testigos, el hombre se encontraba observando un partido de softbol cuando fue abordado por un sujeto desconocido, quien sacó un arma de fuego y le disparó a quema ropa para después darse a la fuga.

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Debido a la gravedad de las heridas de bala, la víctima perdió la vida de forma instantánea en el sitio del ataque.

Al lugar arribaron peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de asegurar la escena, realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar los indicios correspondientes para iniciar la carpeta de investigación.

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Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque ni han confirmado si el fallecido pertenecía realmente a las fuerzas policiales, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezca su identidad y el móvil del crimen.

LL