La agrupación política Que Siga la Democracia presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un oficio de impugnación en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que les negaron el registro como partido político nacional.

En su impugnación, la agrupación política defiende que cumplió con los requisitos que pide la ley electoral para conseguir ser un partido político, a pesar de las consideraciones que el Consejo General del INE expuso en su resolución.

Entre las irregularidades que el INE acreditó a la agrupación y por las que le negó el registro están 92 afiliaciones apócrifas: 77 donde se utilizó Inteligencia Artificial para modificar las fotografías y 15 donde la firma de los afiliados resultó apócrifa o no coincidía con la firma de otros documentos.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, René Quiñones, abogado de Que Siga la Democracia, aseguró que esas 92 afiliaciones se le descontaron a la afiliación desde la revisión que hizo el INE en comisiones, y a pesar de descontarlas ellos alcanzaban el número de afiliados requerido en la ley.

“Son casos donde solo seis auxiliares tomaron fotografías y las manipularon con Inteligencia Artificial; los otros 15 casos tienen firmas falsificadas, según el criterio del INE, asunto que determina sin una prueba grafoscópica, sino que en un documento la gente firma con tacha y en otros con su nombre”, explicó Quiñones.

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Otra irregularidad argumentada por el INE fueron gastos no reportados que ascienden a 1.4 millones de pesos. De acuerdo con el representante legal de Que Siga la Democracia, a ellos no les encontraron ninguna prueba de financiamiento irregular y ese dinero gastado sí está reportado debidamente, por ello la impugnación.

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Édgar Garza, líder de Que Siga la Democracia, al presentar la impugnación de la agrupación política ante la negativa del INE (06/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Confiamos en que el Tribunal otorgará el registro”

Luego de presentar el oficio, Édgar Garza, líder de Que Siga la Democracia, aseguró que tienen confianza en que la Sala Superior les otorgará el registro como partido político nacional, pues cumplieron con los requisitos que pide la ley.

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“Todo lo que hizo Que Siga la Democracia fue cumplir los lineamientos perfectamente bien. Sin duda que aquí en la Sala Superior nos van a otorgar el registro, porque además hay antecedentes, se los han otorgado a otras agrupaciones en otros años”, dijo.

Édgar Garza, líder de Que Siga la Democracia, al presentar la impugnación de la agrupación política ante la negativa del INE (06/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

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