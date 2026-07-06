La comisión de apelación de la FIFA rechazó este lunes el recurso belga contra la readmisión del delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en los dieciseisavos de final del Mundial pero autorizado a enfrentarse a los Diablos Rojos en octavos, al considerarlo "inadmisible".

La Federación Belga de Fútbol (URBSFA) "no está legitimada para interponer un recurso contra esta decisión, al no ser parte en el procedimiento", indicó la FIFA en un comunicado.

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A apenas unas horas del Bélgica-Estados Unidos, que se juega en Seattle, los belgas aún pueden recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte alegando el perjuicio que les causa la decisión de la FIFA, pero el tiempo apremia.

Mientras tanto, el argumento retenido por la comisión de apelación no entra en el fondo y deja sin aclarar las razones que llevaron el domingo a la comisión de disciplina a revisar la sanción impuesta a Balogun.

Expulsado en octavos de final por pisar la pierna del defensa bosnio Tarik Muharemovic, el delantero del Mónaco vio su suspensión firme conmutada por "un partido de suspensión con pena suspendida, acompañado de un período de prueba de un año".

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que intervino directamente en este caso, llamando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revisara esa tarjeta roja que le parecía injustificada.

Bajo el fuego de las críticas, Infantino aseguró este lunes en X que respondió al mandatario estadounidense que los órganos disciplinarios de la FIFA son "independientes", negando de forma implícita cualquier intervención directa.