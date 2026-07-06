Tlalnepantla, Méx.— El Macrolibramiento en su tramo cero, que conectará Puente de Vigas, a la altura de Azcapotzalco, con Periférico Norte, en Naucalpan, registra un avance físico de 37%, informó Roberto Álvarez, director de Sistemas de Autopistas, Aeropuertos, Servicios y Conexos Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).

El funcionario explicó que el frente de obra ubicado en Puente de Vigas alcanza un avance de 85%, mientras que el tramo de Calzada de las Armas reporta 20%.

“En Primero de Mayo que pasa por Periférico en Naucalpan estamos haciendo prefabricados, el avance ahí es de 0%”, señaló.

Como parte del proyecto también se ejecutan obras de mitigación que contemplan la construcción de cuatro parques. Dos de ellos se ubicarán en Vaso de Cristo y San José del Cristo.

De acuerdo con el programa de obra, la conclusión del tramo cero está prevista para diciembre de 2027.

Roberto Álvarez explicó que la vialidad contará con dos carriles por sentido y tendrá capacidad para atender un aforo aproximado de 25 mil vehículos. “Va a ir desde el Periférico Oriente hasta Periférico Norte, cayendo en Primero de Mayo”.

[Publicidad]

Puntualizó que está vialidad pasará por los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec, y conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“El Macrolibramiento en el tramo 4.2 cruza en Ecatepec y hace una conexión con Siervo de la Nación con Periférico Oriente y Circuito Exterior Mexiquense por lo que logra conectar con el AIFA”, detalló el funcionario.

El director de SAASCAEM informó que el tramo cero tendrá una longitud de 10 kilómetros, mientras que el Macrolibramiento completo superará los 42 kilómetros.

[Publicidad]

La vialidad operará como una autopista de cuota y formará parte de la red de conexión entre Periférico Oriente, Periférico Norte, Circuito Exterior Mexiquense y el AIFA.

La obra ha generado inconformidad entre habitantes de Naucalpan; sin embargo, autoridades sostuvieron reuniones con colonos para dar a conocer detalles del proyecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.