Organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales, asociaciones de juzgadoras y medios de comunicación celebraron el nombramiento del abogado mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez como relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, una de las relatorías más relevantes del sistema internacional de derechos humanos.

La designación fue realizada este 8 de julio por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su 62 periodo de sesiones. El mandato tendrá una duración de tres años y consiste en reunir información sobre violaciones a la libertad de expresión, formular recomendaciones a los Estados, realizar visitas oficiales y brindar asistencia técnica para fortalecer la protección de este derecho.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) celebró la decisión y destacó la trayectoria de Maldonado en la defensa de los derechos humanos.

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“Su experiencia, cercanía con las víctimas y trayectoria en la defensa de derechos y las libertades son una garantía para la promoción de la libre expresión a nivel global”, señaló la organización a través de redes sociales.

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas resulta fundamental en un contexto adverso para los derechos humanos.

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La oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México también felicitó al abogado mexicano y consideró que su experiencia fortalecerá este importante mandato internacional.

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Libertad de expresión. Foto: Archivo

“Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos fortalecerá este importante mandato”, expresó ONU México.

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Por su parte, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC) afirmó que el nombramiento constituye un reconocimiento a una carrera profesional dedicada a la defensa de las libertades fundamentales y destacó la relevancia del cargo en el contexto actual.

“Nos enorgullece que un mexicano haya sido designado para desempeñar un mandato de tan alta relevancia dentro del sistema universal de protección de los derechos humanos”, señaló la asociación.

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Añadió que la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, la independencia judicial y la defensa de los derechos humanos enfrentan desafíos crecientes, por lo que este mandato adquiere especial importancia para el fortalecimiento del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.

La Alianza de Medios MX también se sumó a las felicitaciones y calificó la designación como un reconocimiento a la trayectoria comprometida de Maldonado en la defensa de la libertad de expresión.

¿Quién es Leopoldo Maldonado?

ONU nombra a Leopoldo Maldonado relator especial para la libertad de opinión y expresión (08/07/2026). Foto: Especial

Leopoldo Maldonado es abogado por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derechos Humanos por la misma institución. Antes de incorporarse a Artículo 19 trabajó en el Centro Prodh y posteriormente desarrolló una trayectoria de más de una década en la defensa de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y víctimas de violaciones a derechos fundamentales.

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En 2021 fue designado director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, en sustitución de Ana Cristina Ruelas Serna. Al anunciar su nombramiento, la organización destacó que durante años participó en el diseño de estrategias legales para algunos de los casos más relevantes en la defensa de periodistas y la libertad de expresión en México.

Artículo 19 también resaltó entonces su conocimiento de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y su trabajo de acompañamiento a periodistas víctimas de violaciones a derechos humanos.

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La organización ha documentado de manera sistemática las agresiones contra la prensa en México y la región. De acuerdo con sus registros, el país continúa siendo uno de los entornos más complejos para el ejercicio periodístico en América Latina debido a amenazas, ataques y campañas de hostigamiento contra comunicadores y medios.

¿Qué hace un relator especial de la ONU?

Como relator especial de la ONU, Maldonado será responsable de monitorear la situación de la libertad de opinión y expresión en distintas regiones del mundo, elaborar informes temáticos, recibir denuncias sobre posibles violaciones a este derecho y dialogar con gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Su nombramiento ocurre en un contexto marcado por preocupaciones internacionales sobre la seguridad de periodistas, la desinformación, las restricciones a la libertad de prensa y los riesgos que enfrentan personas defensoras de derechos humanos en diversas regiones.

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La relatoría especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, considerados los mecanismos independientes más importantes del sistema internacional para la vigilancia y protección de los derechos humanos.

Con su designación, Leopoldo Maldonado se convierte en uno de los pocos mexicanos en encabezar un mandato de esta relevancia dentro de Naciones Unidas.

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