Hace menos de una semana la Selección de España se consagró campeona del mundo al derrotar a Argentina en el estadio Nueva York/Nueva Jersey y desde entonces, los futbolistas de la Furia Roja no han parado de festejar en distintos lugares. El primer evento fue un desfile por las calles de Madrid, donde el autor del gol del título, Ferran Torres, lució una gorra "trumpista" con la leyenda "Make Spain Great Again" (hacer a España grande de nuevo").

Después de que se viralizaran las imágenes de Torres con dicha gorra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le mandó un mensaje agradeciéndole el gesto, ya que ese formato de gorra de color rojo y con la frase de hacer grande a un país, surgió en la última campaña de política que le entregó el triunfo al actual presidente norteamericano.

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"Es un gran jugador y llevaba puesta, esencialmente, una gorra de 'Make America Great Again'. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos", dijo Trump en la Casa Blanca.

La gorra que utilizó el futbolista originario de Valencia llevaba la frase "Make Spain Great Again" y fue cuestionada por el ámbito político en España. Al principio, un sector de la prensa española intentó defender a Ferran asegurando que usó esa gorra con ese mensaje de forma irónica, solamente por el mensaje. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el jugador del Barcelona sigue en redes sociales a figuras de la ultra derecha española como Vito Quiles, un periodista y activista político de la extrema derecha en su país.

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