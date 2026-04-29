Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron en el municipio de Almoloya de Río a Edgar “N”, quien funge como subdirector de la policía municipal de Xalatlaco.

La Fiscalía mexiquense detalló a través de sus redes sociales que Edgar “N” es investigado porque habría agredido a una mujer, presuntamente su pareja sentimental.

La institución puntualizó que los hechos fueron videograbados y difundidos en redes sociales, así como en medios de comunicación.

Y señaló que también se indaga al subdirector de la policía municipal de Xalatlaco por su probable participación en la comisión de diversos hechos delictivos.

La detención, agregó la Fiscalía estatal, se llevó a cabo con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

😡‼️POLICÍA PROPINA GOLPIZA A SU ESPOSA EN XALATLACO‼️🚔💥📹



📌 Un elemento de la Policía Municipal de #Xalatlaco, #Edoméx, fue captado mientras agredía físicamente a su esposa dentro de su domicilio; en el video se observa cómo la mujer intenta escapar, pero es alcanzada,… pic.twitter.com/Ba8ufZcbOv — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 24, 2026

CODHEM investiga agresión

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que tras conocer la información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre un video en el que se observa presuntamente a un elemento de la Policía Municipal de Xalatlaco ejercer violencia física contra una mujer y conforme a sus atribuciones, inició de oficio la investigación correspondiente, radicada en el expediente CODHEM/TENV/69/2026.

Asimismo, resaltó que emitió medidas precautorias al Ayuntamiento de Xalatlaco para proteger la integridad de la mujer agraviada, entre ellas la suspensión temporal del directivo, la prohibición de cualquier contacto y la atención médica, psicológica y legal correspondiente.

Y señaló que dará seguimiento puntual al caso.

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