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Con motivo del Día del Niño, conductores de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) sorprendieron a usuarios al realizar sus recorridos caracterizados y con unidades decoradas para alegrar a niñas y niños en la Ciudad de México.
A través de sus redes sociales, el RTP mostró que una operadora de la ruta 31 realizó su recorrido portando una diadema colorida; además, su unidad fue adornada con globos, un peluche y pelotas.
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De igual forma, se observó a un conductor de la ruta 168 disfrazado de Quico, personaje del programa El Chavo del 8, lo que llamó la atención de los pasajeros.
“Una compañera de la ruta 37 y un compañero de la 168 se disfrazaron para regalar sonrisas a niñas y niños en su camino”, señaló la RTP en sus plataformas digitales.
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JACL/cr
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