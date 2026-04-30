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Con motivo del , conductores de la sorprendieron a usuarios al realizar sus recorridos caracterizados y con unidades decoradas para alegrar a niñas y niños en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el mostró que una operadora de la ruta 31 realizó su recorrido portando una diadema colorida; además, su , un peluche y pelotas.

Una operadora de la ruta 31 realizó su recorrido con su unidad adornada con globos. | Foto: Especial.
Una operadora de la ruta 31 realizó su recorrido con su unidad adornada con globos. | Foto: Especial.

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De igual forma, se observó a un conductor de la ruta 168 disfrazado de Quico, personaje del programa El Chavo del 8, lo que llamó la atención de los pasajeros.

Un conductor de la ruta 168 se disfrazó de Quico, de "El Chavo del 8". | Foto: Especial.
Un conductor de la ruta 168 se disfrazó de Quico, de "El Chavo del 8". | Foto: Especial.

“Una compañera de la ruta 37 y un compañero de la 168 se disfrazaron para regalar sonrisas a niñas y niños en su camino”, señaló la RTP en sus plataformas digitales.

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JACL/cr

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