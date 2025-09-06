En WhatsApp, cuando el almacenamiento comienza a saturarse de contenidos su nivel de funcionamiento puede verse afectado; esto es lo que provocan los archivos duplicados. ¿Qué son?, ¿por qué se hacen?, ¿cómo eliminarlos? Aquí te lo explicamos.

En WhatsApp es posible borrar los archivos duplicados sin tener que vaciar tus chats. Foto: Pixabay

¿Qué son los archivos duplicados en WhatsApp?

Los archivos duplicados son las copias de imágenes, fotos, videos, audios y hasta documentos que WhatsApp crea y resguarda en la cuenta de Google Drive o iCloud, dependiendo del sistema operativo del celular.

También es posible que se guarden los duplicados en la memoria de celular. Y aunque sirven a manera de respaldo, siempre es mejor borrar aquellos que ya no necesitas para liberar espacio.

Y es que cuando comienzan a saturar el espacio de almacenamiento, los archivos duplicados pueden alterar el rendimiento de la aplicación y ocasionar fallas, por ejemplo, cierres inesperados o la mala ejecución de las funciones.

¿Por qué se duplican los archivos en WhatsApp?

Los archivos se duplican en WhatsApp por varias razones, pero las principales son:

Descarga automática de fotos: Al mantener activada esta función, las fotos y videos se duplican y luego se almacenan automáticamente en el dispositivo.

Copia de seguridad: Este proceso se ejecuta cada cierto tiempo -según la configuración de la cuenta-. Aquí se recopilan los mensajes de texto y archivos de todos los contacto; después se guardan en automático en Google Drive o iCloud.

Descarga manual: Ya sea por distracción o accidente, los archivos se descargan varias veces. Esto ocurre cuando la señal a Internet falla y, en el intento por abrirlos, se guardan duplicados.

El duplicado de archivos puede ocurrir en uno o todos los chats, por lo que gran parte del contenido multimedia que recibes o envías puede estar ocupando espacio sin que te des cuenta.

Elimina los archivos duplicados en WhatsApp de manera periódica. Foto: Pixabay

¿Cómo eliminar los archivos duplicados de WhatsApp?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los archivos duplicados pueden eliminarse mediante los siguientes métodos:

Eliminar los elementos uno por uno: Puedes realizar un chequeo de los archivos duplicados desde el apartado "Administrar almacenamiento" en la app y en otros sitios como la galería.

Usando Files by Google o tu cuenta de iCloud: Ingresa a estas aplicaciones para limpiar el almacenamiento de tu celular con ayuda de la herramienta "Eliminar archivos multimedia de WhatsApp". Posteriormente, selecciona las fotos y videos que veas duplicados.

WhatsApp recomienda desactivar la descarga automática de fotografías y videos para que no ocupen espacio en la aplicación, en el celular y mucho menos se dupliquen.

¡Ojo! Una vez que elimines el archivo duplicado y el original, ya no podrán recuperarse. Así que realiza una revisión meticulosa y descarta lo que realmente no te sirve.

