La nueva Serie Reno14 de OPPO llegó a México con un diseño inspirado en la estética Y2K, una batería con carga rápida, inteligencia artificial (IA) aplicada a la fotografía y un enfoque en la creatividad nocturna, busca algo más que competir por sus especificaciones: aspira a convertirse en un accesorio de estilo de vida.

“Reno viene de ‘renovation’, y es una gama pensada para un público muy joven, que le gusta siempre estar en tendencia”, explica Karla O’Farrill, PR Manager de OPPO México, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Este nuevo diseño lo pensamos mucho para la fiesta: tanto el look, como las cámaras y las especificaciones técnicas están hechas para acompañarte en esos momentos. Queremos que el teléfono sea parte de tu outfit, no solo una herramienta”, recalca.

OPPO Reno14 y Reno14 F: inteligencia artificial y espíritu de fiesta. Imagen: OPPO

Los modelos Reno14 y Reno14 F tienen un diseño que adopta lo que la marca llama “maximalismo digital”, que combina reflejos iridiscentes —es decir, que produce destellos—, colores brillantes y texturas dinámicas que cambian con la luz, lo que lo coloca, de acuerdo con OPPO, entre lo tecnológico y lo fashion.

Llegan en tonos blanco ópalo, verde luminoso y azul ópalo, pero con matices distintos: el efecto iridiscente se encuentra en blanco ópalo y azul ópalo, mientras que el vidrio aterciopelado y el acabado uniforme son exclusivos del Reno14 en blanco ópalo. Estos detalles buscan que el teléfono no solo sea un dispositivo más, sino “un complemento de estilo y expresión personal”.

Ambos modelos son delgados y ligeros —7.4 mm y 187 g en el Reno14; 7.7 mm y 180 g en el Reno14 F—, lo que los coloca entre los más estilizados de su categoría.

El Reno14 está diseñado para durar, con un proceso de fabricación que combina un bloque de vidrio, aluminio aeroespacial y múltiples acabados pulidos a nivel microscópico. Este modelo cuenta con certificación IP69 y, según OPPO, cumple con normas equivalentes a IP66 e IP68 bajo condiciones de laboratorio, ofreciendo protección frente a agua, polvo y chorros de alta presión.

“Nuestra idea con la campaña ‘Born to Shine’ es vivir el momento y brillar. Es un teléfono pensado para quienes disfrutan capturar la energía de las fiestas y los momentos especiales”, destaca O’Farrill.

Fotos en la oscuridad

El foco principal de la Serie Reno14 está en la fotografía y, más concretamente, en la fotografía con poca luz. OPPO lo define como un teléfono “para creadores de momentos”, y en ese contexto incorpora innovaciones pensadas para capturar ambientes festivos, luces tenues y movimiento —ambientes que suele haber en una fiesta—.

OPPO Reno14 y Reno14 F: inteligencia artificial y espíritu de fiesta. Imagen: OPPO

El Reno14 equipa un sistema de tres cámaras, con un sensor principal de 50 MP (Sony IMX882) con estabilización óptica (OIS), un ultra gran angular de 8 MP, un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom 3.5× y una cámara frontal también de 50 MP.

El Reno14 F, por su parte, mantiene la cámara principal de 50 MP —un detalle importante de OPPO— y la ultra gran angular de 8 MP, pero sustituye el teleobjetivo por una lente macro de 2 MP; su cámara frontal es de 32 MP.

El toque distintivo está en el nuevo “Party Flash AI”, un sistema de flash inteligente que adapta la iluminación según la distancia y la escena. “A todos nos ha pasado que en una foto con poca luz, las personas del fondo salen completamente oscuras”, dice O’Farrill.

“Con este teléfono incorporamos un tercer flash con inteligencia artificial que detecta todos los planos de la fotografía e ilumina igualmente a todas las personas. Por eso lo llamamos ‘el teléfono para las fiestas’, porque logra procesar la foto perfectamente iluminada sin importar la distancia o el movimiento”, explica.

A esto se suma el Livephoto AI, que captura breves momentos antes y después de cada toma —según OPPO, aproximadamente un segundo y medio— para generar pequeñas secuencias animadas, y el Editor AI, un conjunto de herramientas que permite eliminar objetos, reflejos o mejorar nitidez con un toque.

“Hemos integrado todas las funciones de edición con inteligencia artificial en un solo botón. Puedes abrir una foto, elegir ‘editar con AI’ y ahí tienes todo: recomposición, borrador, corrección de ojos cerrados, mejora de nitidez. No necesitas apps externas”, explica la vocera.

“El teléfono incluso detecta en qué foto saliste con los ojos abiertos y reemplaza esos ojos en la imagen donde los cerraste. Son detalles que mejoran mucho la experiencia sin complicarla”, asegura.

Pantalla y fluidez

Ambos modelos apuestan por la fluidez. Incorporan pantallas AMOLED planas de 120 Hz, con más de mil millones de colores y una profundidad de 10 bits. El Reno14 ofrece resolución de 1.5K (2760 × 1256 px), mientras que el Reno14 F tiene un panel Full HD+ con brillo ideal para su uso bajo luz solar.

También cuentan con las funciones Splash Touch y modo guante, que permiten usar la pantalla aunque esté mojada o se tengan las manos cubiertas, además de atenuación PWM de alta frecuencia para reducir el parpadeo y proteger la vista en condiciones de baja luz.

Batería para dos días y carga ultrarrápida

El otro punto fuerte de la serie está en la autonomía. Ambos modelos integran una batería de 6,000 mAh que, según OPPO, ofrece hasta dos días de uso típico. La carga también es rápida: el Reno14 5G se recarga al 100 % en menos de 50 minutos, mientras que el Reno14 F 5G completa la carga en poco más de una hora.

En ambos casos, la idea es evitar que el usuario se desconecte del ritmo: fotos, videos o música sin preocuparse por el enchufe. Un argumento importante en una línea que se presenta como “imprescindible para fiestas”.

OPPO Reno14 y Reno14 F: inteligencia artificial y espíritu de fiesta. Imagen: OPPO

El Reno14 5G está impulsado por el MediaTek Dimensity 8350, un chip diseñado en conjunto con OPPO, mientras que el Reno14 F monta un Snapdragon 6 Gen 1. Ambos integran sistemas de refrigeración avanzados pensados para mantener el rendimiento durante sesiones largas de foto, video o videojuegos.

La Serie Reno14 incorpora ColorOS 15, el nuevo sistema operativo de OPPO con motor Trinity Engine, que mejora la gestión del procesador y las animaciones. También se integra Google Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, dentro de aplicaciones como Notas, Calendario o Reloj, permitiendo resumir, programar o generar contenido por voz.

Otra novedad es O+ Connect, que facilita compartir archivos —incluidas Livephotos— entre dispositivos Android e incluso iPhone, lo que busca eliminar la fricción entre ecosistemas.

“Las funciones de inteligencia artificial están en el centro de todo lo que hacemos en OPPO”, afirma O’Farrill. “No es un concepto abstracto, sino algo que ya está al alcance del usuario. Queremos que tomen la foto, la editen en segundos y la suban directamente a sus redes. Todo desde el mismo lugar”.

Precio y disponibilidad

En México, el OPPO Reno14 5G llega con un precio de 14 mil 999 pesos, mientras que el Reno14 F 5G costará 9 mil 999 pesos. Ambos ya están disponibles en puntos de venta oficiales y operadores.

Como promoción de lanzamiento, incluyen tres meses de prueba gratis a Google AI Pro y tres meses de 2TB de almacenamiento en la nube.

