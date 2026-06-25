El presidente nacional del PAN, Jorge Romero propuso imponer cadena perpetua a los narcopolíticos como una de sus 100 “Soluciones para México”.

"Entendemos que el castigo tiene que ser ejemplar para todo aquel miserable que juró cuidar de ti y de tu familia y acabe siendo el que patrocine, cuide o comande a los que lastiman a tu familia", expresó.

Este jueves, Romero presentó su visión del país que dijo está agredido por la corrupción y en riesgo la libertad y la democracia por el autoritarismo de Morena por lo planteo las soluciones para el país.

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Entre las principales propuestas, el dirigente panista planteó establecer la cadena perpetua para los servidores públicos vinculados con el crimen organizado, al considerar que quienes utilizan el poder para proteger o colaborar con grupos delictivos deben recibir el máximo castigo.

En el World Trade Center dijo que México está agredido “por los corruptos que se enriquecen del poder mientras condenan a millones a la pobreza.

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Agredido por los autoritarios que pretenden someter a las instituciones a la voluntad de un solo grupo político. Agredido por quienes destruyen programas sociales, cancelan inversiones, debilitan la economía y pactan con el crimen organizado”.

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“Agredido por quienes, bajo el disfraz de una supuesta transformación, han emprendido en realidad un proceso de demolición sistemática de todo contrapeso republicano, de toda forma de libertad ciudadana, de toda esperanza de futuro”.

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Dijo que Acción Nacional tenemos propuestas sólidas para garantizar la paz, la seguridad y la justicia para todos los mexicanos.

“Tu celular, tu mejor patrulla. App de denuncia ciudadana. Cada ciudadano podrá reportar con evidencia infracciones o delitos desde una aplicación móvil. Las denuncias incluirán fotos con geolocalización y hora para que las autoridades sancionen a infractores. El sistema desincentivará la impunidad al permitir vigilancia social”.

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Cámaras particulares para atrapar delincuentes. Se podrán conectar voluntariamente las cámaras de videovigilancia de particulares al C5 municipal o estatal.

Romero dijo que a pesar del enorme potencial que tenemos, nuestra economía tiene prácticamente el mismo tamaño que en 2018. Podemos afirmar, por lo tanto, que como Morena en el gobierno han sido ocho años perdidos en materia de crecimiento económico.

Asimismo, indicó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en octubre de 2018 mandó un pésimo mensaje a los inversionistas. La incertidumbre y el temor se instalaron entre quienes tienen un capital y están dispuestos a arriesgarlo para crear nuevos empleos y generar riqueza. La inversión en México ha tenido una caída abrupta desde entonces, y ésta ha sido una de las causas de que nuestra economía no crezca.

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Para ello Acción Nacional propone lo siguiente: Hospital, médico y medicinas gratis para tu familia. Habrá acceso universal y gratuito a servicios médicos y medicamentos. La medida busca terminar con la desigualdad en la atención.

“Ninguna familia quedará desprotegida por falta de dinero. El derecho a la salud se vuelve efectivo y tangible”.

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Propuso Garantía Nacional de Abasto y Atención Básica: consulta de primer contacto en máximo 72 horas, surtimiento completo de recetas prioritarias y plataforma pública para monitorear inventarios por clínica y hospital.

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