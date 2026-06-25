Cerca de un millón de maestras y maestros participaron de manera permanente en los Consejos Técnicos Escolares (CTE) durante el ciclo escolar 2025-2026, mientras que el gobierno federal destinó 23 mil millones de pesos para obras y equipamiento en 72 mil escuelas, otorgó apoyos a 10 millones de estudiantes mediante la Beca Rita Cetina y brindó atención integral a ocho millones de niñas y niños, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Durante la Octava Sesión Ordinaria del CTE, última del ciclo escolar 2025-2026, el titular de la SEP señaló que los consejos se consolidaron como comunidades de aprendizaje orientadas a fortalecer el diálogo, la reflexión colectiva y el trabajo colaborativo para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Mirar atrás es mirar lo que somos y lo que nos fortalece: una conversación constante entre autoridades y personal educativo; palabra hecha escuela, escuela que va siendo República educadora, humanista y científica en este Segundo Piso de la Transformación, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.

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Recordó que desde 2018 esta administración emprendió la reconstrucción de la relación entre el Estado y el magisterio, proceso que, dijo, comenzó con la reforma educativa de 2019, mediante la cual se restituyó la autonomía profesional de las y los docentes y se impulsó la construcción de la Nueva Escuela Mexicana.

Delgado destacó que durante este periodo se recuperaron derechos laborales para el magisterio, entre ellos aumentos salariales, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y las modificaciones impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para detener el incremento en la edad de jubilación y comenzar a revertirlo.

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Reiteró que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) desaparecerá para dar paso a un nuevo modelo que garantice derechos laborales, transparencia y elimine prácticas como el influyentismo, el nepotismo, la corrupción y la venta de plazas.

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Informó que durante la fase intensiva del CTE, previa al inicio del ciclo escolar 2026-2027, se realizará una consulta escuela por escuela para recoger las opiniones del personal docente y construir una propuesta de reforma a partir de las experiencias de quienes laboran en las aulas.

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Al hacer un balance de los avances del ciclo escolar, señaló que mediante el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) y los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) se canalizaron 23 mil millones de pesos a 72 mil planteles de Educación Básica, Media Superior y modalidades especiales para proyectos de infraestructura, obras y equipamiento.

Indicó además que continuará la entrega de la Beca Rita Cetina como apoyo para uniformes y útiles escolares de 10 millones de niñas y niños de primero a sexto de primaria de escuelas públicas del país.

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En materia de salud escolar, destacó que la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz permitió valorar a 10.7 millones de estudiantes de más de 82 mil escuelas primarias públicas, equivalentes al 96 por ciento de la matrícula nacional, y brindar atención integral gratuita a ocho millones de alumnas y alumnos.

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, agregó, se impulsó el Mundialito Escolar 2026, en el que participaron más de 1.1 millones de estudiantes de más de 28 mil escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior. Las finales se realizaron en el Estadio Olímpico Universitario e incluyeron actividades de visoria para detectar talento deportivo.

También resaltó las acciones artísticas, deportivas y de convivencia desarrolladas como parte de la Campaña Nacional por la Paz y contra las Adicciones “Aléjate de las drogas. Elige ser feliz”, y reconoció la participación de maestras y maestros, especialmente de secundaria, en la reconstrucción del tejido social.

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Finalmente, informó que las tres Jornadas Nacionales realizadas durante el ciclo escolar reunieron a más de seis millones de estudiantes, docentes y familias, mientras que los nueve Maratones por la Lectura convocados en ese periodo sumaron más de 25 millones de participantes.

Añadió que la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para la erradicación del maltrato en educación básica, el cual complementa las disposiciones existentes en materia de acoso escolar y violencia sexual para fortalecer la prevención y atención de la violencia en las escuelas.

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