Después de varios diálogos, el gobierno federal acordó con comunidades la operación de la mina Equinox Gold para beneficiar a pobladores del municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

Al destacar la construcción de acuerdos entre comunidades, empresa y autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señalaron la apertura a nuevos proyectos.

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que con este acuerdo se demuestra que "es posible abrir camino a nuevos proyectos que impulsen el desarrollo y fortalezcan el bienestar del pueblo, mediante compromisos en materia de inversión social, salud, protección ambiental, operación de infraestructura comunitaria, proveeduría local, empleo y salario digno".

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Resaltó la titular de la Segob que la reanudación de operaciones de la mina será de beneficio para los habitantes de la región de la zona alta de la montaña.

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, apuntó que para México es fundamental que las inversiones generen beneficios sociales para las comunidades y se sustenten en la justicia social, el respeto a los derechos colectivos, la protección ambiental y una prosperidad compartida.

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“El desarrollo económico no puede desvincularse de la justicia

ambiental y de la justicia social, porque no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, dijo.

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Bárcena subrayó que este acuerdo representa el inicio de "una nueva etapa" basada en la confianza, la transparencia y el cumplimiento de compromisos conjuntos.

Aseguró que desde la Semarnat se dará seguimiento puntual para garantizar que la actividad minera avance con los más altos estándares de protección ambiental y con beneficios concretos para las comunidades de Carrizalillo, Mezcala y Xochipala.

Este jueves 25 de junio, la secretaria de Gobernación también dialogó con integrantes de pueblos originarios y organizaciones sociales procedentes de Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Chiapas.

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bmc