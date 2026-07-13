La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que continúan los trabajos de sustitución del tramo de colector dañando de 1.83 metros de diámetro dentro del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y descartó daños estructurales en viviendas aledañas a la zona.

En un comunicado, la dependencia precisó que se inició con la colocación de ademe metálico para asegurar el perímetro de la excavación mediante la colocación de placas y viga, “medida indispensable” para estabilizar las paredes de la excavación, mitigar el riesgo de derrumbes y garantizar la seguridad del personal operativo.

Segiagua avanza en reparación de colector en Gustavo A. Madero; descarta daños en viviendas. Foto: Especial.

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De acuerdo con la Secretaría, a cargo de José Mario Esparza, una vez consolidada la estructura de soporte se iniciarán las maniobras para retirar la tubería fracturada y realizar la sustitución.

Hasta este lunes, se prevé la colocación de 12 metros lineales de tubería. No obstante, el total exacto de la afectación sólo podrá determinarse con precisión una vez que el personal especializado realice el descenso y la inspección de la tubería.

Segiagua avanza en reparación de colector en Gustavo A. Madero; descarta daños en viviendas. Foto: Especial.

“No se registran daños estructurales en viviendas aledañas, afectaciones en el arroyo vehicular ni riesgos adicionales en la periferia de la zona”, indicó la dependencia, al indicar que en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se mantiene el acordonamiento en el sitio.

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