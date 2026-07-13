[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que continúan los trabajos de sustitución del tramo de colector dañando de 1.83 metros de diámetro dentro del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y descartó daños estructurales en viviendas aledañas a la zona.
En un comunicado, la dependencia precisó que se inició con la colocación de ademe metálico para asegurar el perímetro de la excavación mediante la colocación de placas y viga, “medida indispensable” para estabilizar las paredes de la excavación, mitigar el riesgo de derrumbes y garantizar la seguridad del personal operativo.
Lee también Incendio consume bodega de tarimas en Tultitlán; bomberos evitan que el fuego se propague
De acuerdo con la Secretaría, a cargo de José Mario Esparza, una vez consolidada la estructura de soporte se iniciarán las maniobras para retirar la tubería fracturada y realizar la sustitución.
Hasta este lunes, se prevé la colocación de 12 metros lineales de tubería. No obstante, el total exacto de la afectación sólo podrá determinarse con precisión una vez que el personal especializado realice el descenso y la inspección de la tubería.
“No se registran daños estructurales en viviendas aledañas, afectaciones en el arroyo vehicular ni riesgos adicionales en la periferia de la zona”, indicó la dependencia, al indicar que en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se mantiene el acordonamiento en el sitio.
[Publicidad]
dmrr
[Publicidad]
Más información
Nación
Corte concede suspensión a Samuel García; no podrá ser destituido ni inhabilitado por ahora
Universal Deportes
Lamine Yamal menosprecia a Francia: “Obviamente, no nos da miedo”
Nación
Vinculan a proceso a "El 24"; es señalado como operador de "El Chapo Isidro"
Universal Deportes
Mundial 2026: Luisito Comunica desembolsa más de 200 mil pesos por boletos para la final
Al día
Ariadna Montiel califica de "mentira" señalamientos del PAN sobre Rocha Moya
Al día
Gobierno de EU pide que "El Mayo" Zambada cadena perpetua y un pago de 15 mil millones de dólares
Espectáculos
Flor Rubio defiende a Pedro Sola tras polémicas declaraciones contra los “perrhijos”
Fútbol
Filtran el nuevo jersey de la Selección Mexicana Femenil para el Mundial 2027 en Brasil