Senadores y diputados federales de Morena anunciaron que revivirán el proceso de juicio político contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien acusaron de traición a la patria por denuncias ante la justicia estadounidense por la prohibición que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) de referirse como “narcopartido” a Morena.

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el senador por Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara criticó que Alito solicite a una autoridad extranjera que intervenga en nuestro territorio.

En tanto, el senador Óscar Cantón Zetina criticó que Alito Moreno haya acudido al extranjero para tratar de solucionar problemas nacionales, lo cual, dijo, todo mundo lo entiende como una traición a la patria.

“Si eso tiene que llevar a que él pierda el fuero constitucional, hay que continuarlo”, apuntó.

Subrayó en que la aplicación de la ley debe efectuarse sin importar el partido político al que pertenezca una persona, pero con el pleno respeto al debido proceso.

También consideró que acudir al extranjero para intentar resolver problemas de carácter nacional constituye una conducta cuestionable.

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Detienen a cercano

Elementos de la Policía Ministerial detuvieron en Campeche a Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de la Unidad de Comunicación Social en el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en el estado, supuestamente por el delito de peculado, al desviar 36 millones de pesos de recursos públicos mediante la televisora Mayavisión.

El exfuncionario fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, ubicado a la vera de la carretera Campeche-Mérida.

Las autoridades también investigan pagos por 97 millones de pesos efectuados a Mayavisión.

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El lunes pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrestó en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, contador que brindó servicios a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alito señalado por un desvío millonario en Campeche.

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