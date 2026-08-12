La comercialización de cemento adulterado o de procedencia irregular, conocido popularmente como “cemento huachicol”, llegó al Congreso de la Unión ante los posibles riesgos que representa para los consumidores y las construcciones.

La Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobó un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para intensificar las acciones de verificación y vigilancia en la comercialización de productos cementeros, un problema que ha generado preocupación particularmente en Tijuana, Baja California.

Con esta medida, el tema dejó de concentrarse únicamente en el ámbito local y llegó a la agenda federal debido a sus posibles implicaciones para la seguridad de las construcciones y la economía de las familias que adquieren estos materiales.

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Congreso pide a Profeco reforzar vigilancia

De acuerdo con el dictamen aprobado, los legisladores solicitaron a Profeco fortalecer las acciones de verificación y vigilancia en los establecimientos donde se comercializan productos cementeros.

El exhorto también contempla reforzar las labores de orientación e información a los consumidores, así como la emisión de alertas cuando sea necesario, con el objetivo de evitar la venta de materiales que no cumplan con la normatividad correspondiente.

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La medida busca proteger los derechos, la seguridad y la economía de los compradores, además de garantizar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares aplicables.

¿Por qué preocupa el “cemento huachicol” en Tijuana?

En Tijuana y otras zonas de Baja California, el uso de cemento adulterado puede representar un riesgo adicional debido a las características del terreno y la actividad sísmica de la región.

El cemento que no cumple con los estándares de calidad puede afectar la resistencia y durabilidad de una construcción, especialmente cuando se utiliza en elementos estructurales.

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Esto adquiere relevancia para las familias que recurren a la autoconstrucción para ampliar una vivienda, levantar una barda o realizar otras obras y que pueden verse atraídas por materiales ofrecidos a precios considerablemente menores a los del mercado formal.

Además del posible riesgo para las edificaciones, adquirir productos de procedencia irregular puede generar un impacto económico, ya que una obra realizada con materiales deficientes puede requerir reparaciones posteriores o presentar problemas como grietas y deterioro prematuro.

Con el punto de acuerdo aprobado en el Congreso se busca reforzar la vigilancia sobre la cadena de comercialización y reducir la presencia de productos que no cumplan con las disposiciones correspondientes.

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¿Cómo evitar comprar cemento adulterado?

Ante esta situación, la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) recomendó a los consumidores adquirir materiales de calidad comprobada y hacerlo mediante distribuidores autorizados.

El organismo también llamó a revisar la información proporcionada por los fabricantes, verificar que los productos cumplan con las normas correspondientes y tener precaución ante ofertas con precios considerablemente inferiores a los que se encuentran en el mercado formal.

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Estas medidas pueden ayudar a reducir el riesgo de adquirir cemento adulterado o de procedencia desconocida, especialmente cuando se utilizará en obras relacionadas con la estructura y seguridad de una vivienda.