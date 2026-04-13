Nuevo concreto de Cemex combate la humedad y prolonga la vida útil de las edificaciones

En respuesta a uno de los problemas más persistentes en la construcción —la humedad—, Cemex presentó un concreto antihumedad que incorpora propiedades repelentes al agua desde su composición, con el objetivo de mejorar la durabilidad y el desempeño de las edificaciones en México.

La compañía explicó que una proporción significativa de construcciones en el país enfrenta afectaciones por humedad, lo que impacta tanto la integridad estructural como las condiciones de habitabilidad. Frente a este contexto, desarrolló una solución que limita la filtración de agua y contribuye a extender la vida útil de los elementos constructivos.

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“Este concreto integra la protección contra la humedad desde su origen, lo que permite una solución más eficiente y consistente en obra”, señaló Yuri De los Santos, vicepresidente de Concreto y Construcción de Cemex México. Añadió que la innovación responde a la demanda de materiales que eleven la calidad de la construcción.

A diferencia de soluciones superficiales, la propiedad antihumedad está presente en toda la masa del concreto, lo que permite mantener su efectividad a lo largo del tiempo. Además, reduce la aparición de manchas, salitre y otros signos visibles de deterioro, aportando también valor estético a las superficies.

No obstante, la empresa precisó que su desempeño depende de un adecuado diseño y ejecución en obra, y que no sustituye sistemas de impermeabilización cuando estos son necesarios.

Con este desarrollo, Cemex refuerza su estrategia de ofrecer soluciones integrales que respondan a las necesidades actuales del sector, en línea con su apuesta por la innovación tras más de un siglo de operación.