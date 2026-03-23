Ethisphere da a conocer el listado de las Empresas Más Éticas del Mundo 2026

En un entorno donde liderar con integridad y rendir cuentas se consideran ventajas estratégicas, Ethisphere, referente global en la promoción de estándares éticos, gobernanza y cumplimiento corporativo, lanzó su listado anual de Empresas Más Éticas del Mundo.

El reconocimiento otorgado este año a 138 empresas de 17 países y 40 industrias, busca elevar las buenas prácticas corporativas y, sobre todo, otorgar a las compañías una ventaja competitiva, al fortalecer la confianza con clientes, colaboradores y socios.

La evaluación de la ética empresarial, una metodología de Ethisphere

Formar parte del listado significa generar un impacto real en las comunidades. Por ello, aplicar a este reconocimiento implica que las empresas completen una evaluación integral a través del Ethics Quotient® (EQ), metodología propietaria de Ethisphere que evalúa el programa de ética y cumplimiento, cultura y prácticas de gobernanza de las compañías.

Foto: Grupo Bimbo

El cuestionario que, se recomienda completarse con la colaboración entre departamentos dentro de las empresas, busca evaluar cinco aspectos de la organización: programa de ética y cumplimiento, cultura ética, ciudadanía corporativa y responsabilidad, gobernanza, y liderazgo y reputación.

Estos hallazgos, junto el acceso a recursos del programa a través de The Sphere, aportan un valor práctico que no se limita al reconocimiento público al resultar aprobado: permite a las empresas conocer los datos, la claridad y la confianza necesarios para liderar con integridad.

Las Empresas más éticas del mundo en 2026 reconocidas por Ethisphere

Ethisphere, celebra 20 años otorgando el reconocimiento a empresas de diversos sectores y países que destacan gracias a sus programas de ética y cumplimiento, prácticas de gobierno corporativo ejemplares y una sólida cultura de integridad.

En México, Grupo Bimbo y Cemex se posicionan este año una vez más. En el caso de la panificadora, se mantiene como la única empresa mexicana que ha obtenido este reconocimiento de manera ininterrumpida durante una década, además de ser la única del sector de alimentos en el país dentro del ranking.

Foto: Grupo Bimbo

Los resultados de Grupo Bimbo galardonados por Ethisphere, son gracias a una visión profundamente humana y de largo plazo basada en su filosofía y Regla de Oro: tratar a todas las personas con respeto, justicia, confianza y afecto. Este enfoque ha prevalecido desde sus orígenes y se refleja en su relación con colaboradores, clientes, proveedores, inversionistas y comunidades donde opera.

Hoy el 80% del valor de las empresas reside en activos intangibles: reputación de marca, confianza de los empleados, fidelización de clientes y capital intelectual, que sin una sólida base ética son vulnerables. De ahí la importancia de participar en evaluaciones periódicas que no sólo permitan valorar el buen trabajo en materia de ética, sino también conocer las áreas de mejora e impulsar el trabajo colaborativo dentro de las compañías.