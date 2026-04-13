Mastografías gratis en CDMX; ¿cuándo y dónde estarán los módulos más cercanos a tu domicilio?

La detección temprana constituye la herramienta más efectiva para reducir la mortalidad por cáncer de mama, una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), representa el tipo de cáncer más común a nivel global.

Con el objetivo de facilitar el acceso a estudios diagnósticos, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la iniciativa "Chichihualli", habilita una jornada de mastografías gratuitas este martes 14 de abril. Esta estrategia busca eliminar las barreras económicas y geográficas que suelen postergar los chequeos de rutina en la población femenina y personas lactantes.

La Fucam fue creada para llegar a los nichos más desprotegidos y marginados del país ante el aumento de cáncer de mama. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

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Ubicación y horarios de las unidades móviles de diagnóstico

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud local (SEDESA), las unidades móviles operan principalmente en un horario de 09:00 a 15:00 horas, distribuyéndose en puntos estratégicos de las diversas demarcaciones.

Álvaro Obregón: Calle Versalles 46, Col. Juárez (Unidad 9).

Calle Versalles 46, Col. Juárez (Unidad 9). Azcapotzalco: Av. Real de San Martín 270, Reynosa Tamaulipas (Unidad 10).

Av. Real de San Martín 270, Reynosa Tamaulipas (Unidad 10). Benito Juárez: Castilla 91, Col. Álamos (Unidad 2).

Castilla 91, Col. Álamos (Unidad 2). Coyoacán: Tejamanil A, Pedregal de Santo Domingo (Unidad 11).

Tejamanil A, Pedregal de Santo Domingo (Unidad 11). Cuajimalpa: Cerrada de Juárez s/n, Cuajimalpa (Unidad 15).

Cerrada de Juárez s/n, Cuajimalpa (Unidad 15). Cuauhtémoc: Esq. Gorostiza y Eje 1 Oriente, Col. Morelos (Unidad 12).

Esq. Gorostiza y Eje 1 Oriente, Col. Morelos (Unidad 12). Gustavo A. Madero: Calle Morelos s/n, Chalma de Guadalupe (Unidad 20).

Calle Morelos s/n, Chalma de Guadalupe (Unidad 20). Iztacalco: Federico G. Bating, Impi Picos (Unidad 5).

Federico G. Bating, Impi Picos (Unidad 5). Iztapalapa: Calle 18, José López Portillo (Unidad 19).

Calle 18, José López Portillo (Unidad 19). Magdalena Contreras: Álvaro Obregón 4, San Bernabé Ocotepec (Unidad 6).

Álvaro Obregón 4, San Bernabé Ocotepec (Unidad 6). Miguel Hidalgo: Circuito Interior Melchor Ocampo 171, Tlaxpana (Unidad 13).

Circuito Interior Melchor Ocampo 171, Tlaxpana (Unidad 13). Milpa Alta: Blvd. José López Portillo 386, Santa Cruz (Unidad 7).

Blvd. José López Portillo 386, Santa Cruz (Unidad 7). Tláhuac: Calz. Tláhuac Chalco 231, La Loma (Unidad 3).

Calz. Tláhuac Chalco 231, La Loma (Unidad 3). Tlalpan: Homun y Sotuta, Pedregal de San Nicolás 1ra Secc. (Unidad 8).

Homun y Sotuta, Pedregal de San Nicolás 1ra Secc. (Unidad 8). Venustiano Carranza: Calz. de la Viga 586, Paulino Navarro (Unidad 16).

Calz. de la Viga 586, Paulino Navarro (Unidad 16). Xochimilco: Cerrada Las Canteras, Acoca (Unidad 14) Y Av. Juárez 2, Barrio San Juan (Unidad 17).

Horarios Especiales (Utopías)

Iztapalapa (Utopía Cihuacoatl): La Purísima 230, Leyes de Reforma 1ra Secc. ( 07:00 a 13:00 hrs ).

La Purísima 230, Leyes de Reforma 1ra Secc. ( ). Iztacalco (Utopía Mixuca): Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México (10:00 a 18:00 hrs).

Aprovecha mañana 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 y realiza tu chequeo de rutina. 🩷 Tómate tu mastografía este 𝟭𝟰 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹. ¡Recuerda que es gratuita! Ubica el punto más cercano:



📍 Unidad Móvil 2

Benito Juárez

Castilla 91, Álamos, 03400

⏰ 9 a 15 hrs



📍 Unidad Móvil 3

Tláhuac

Calz.… pic.twitter.com/JvnomThcza — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) April 13, 2026

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La importancia clínica de la mastografía periódica

La relevancia de acudir a estos módulos radica en la capacidad de identificar lesiones preneoplásicas o tumores en etapas iniciales. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI), la mastografía de tamizaje reduce el riesgo de morir por cáncer de mama al permitir tratamientos menos invasivos y con mayores tasas de éxito. "Realiza tu mastografía este martes 14 de abril. ¡Recuerda que es gratuita!", resalta la campaña oficial, subrayando la disponibilidad del recurso para toda la ciudadanía.

La literatura médica especializada, como la publicada en The Lancet Oncology, sugiere que la regularidad en estos exámenes (generalmente cada dos años para mujeres de entre 40 y 69 años) es fundamental para el control epidemiológico de la enfermedad. Además de los puntos mencionados, alcaldías como Tlalpan, Coyoacán, Azcapotzalco y Xochimilco cuentan con unidades móviles situadas en plazas públicas o centros comunitarios. Los requisitos suelen ser mínimos, aunque se recomienda asistir con ropa cómoda, sin desodorante ni talco en la zona axilar, para evitar interferencias en la nitidez de la imagen radiológica.

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