Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

Transportistas inician bloqueos en Edomex; protestan por presuntas extorsiones y abusos en operativos de tránsito

¡Ciudado con el frente frío!; Gobierno federal emite recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

logró pedidos por casi mil 200 el año pasado, superando a su rival europeo por primera vez desde 2018, según cifras publicadas el martes.

El gigante aeronáutico estadounidense registró 175 pedidos en diciembre, número que llevó el total de 2025 a mil 173.

Airbus reveló el lunes encargos de 889 para el año.

Lee también

La mejora en los pedidos marca la última señal de progreso para Boeing tras un duro 2024 que comenzó con un aterrizaje de emergencia casi catastrófico en un vuelo de en enero, y concluyó con la reanudación de la producción de aviones en la región de tras una prolongada huelga laboral.

Tras el incidente de Alaska Airlines, Boeing reforzó su control de calidad y sus operaciones de fabricación bajo la estrecha supervisión de la de Estados Unidos (FAA).

En octubre, la FAA otorgó aprobación a Boeing para aumentar la producción del 737 MAX a 42 unidades por mes desde 38, una señal clave de progreso bajo el mando del director ejecutivo Kelly Ortberg y otros ejecutivos que fueron incorporados.

Lee también

Boeing dijo que entregó 63 en diciembre, con lo cual alcanzó un total de 600 en todo 2025.

Aunque esa cifra fue la más alta desde 2018, y un gran salto respecto a 2024 afectada por la huelga, quedó muy por debajo de los 793 aparatos entregados por Airbus el año pasado.

Airbus ha dominado en número de entregas en los últimos años tras un par de de en 2018 y 2019.

