Si hay alguien que sabe de comida tradicional japonesa, especialmente el sushi, ese es el chef Iwao Komiyama, quien tiene 42 años de carrera y sigue cocinando como lo hacía su abuela y su madre, lo que le ha valido ser nombrado por el Gobierno de Japón como Embajador Gastronómico para América Latina; pero eso no quiere decir que vea con malos ojos las fusiones que se hacen con el sushi alrededor del mundo,como lo están haciendo en Culiacán, Sinaloa.

“Si hay chefs creativos que se animan a hacer cosas nuevas lo apoyo,yo soy uno de ellos, a mí me costó mucho lograr que los argentinos comieran sushi y hoy lo hacen, a mí me gustaría probar lo que se hace en Sinaloa, porque así se aprende mucho”, expresó Iwao Komiyama.

Pero el hacer estas innovaciones no es improvisar, según explicó el chef, hay que hacerlo con conocimiento, es decir, hay que conocer las técnicas adecuadas y los ingredientes correctos, pero siempre aclarando que es cocina moderna o de autor y no tradicional.

“Yo soy embajador de la comida japonesa en América desde hace más de dos décadas, esto significa que a mí me gusta mostrar mi cultura y su cocina, como el sushi, pero eso no quiere decir que lo tradicional sea para mí puramente lo verdadero, porque la cocina evoluciona, porque si hace 200 años un hombre japonés no le hubiera puesto a un arroz pescado crudo hoy el sushi no existiría, algo que seguramente fue muy criticado sobre todo en una cultura tan tradicional como la japonesa, que tiene más de 4 mil años de historia, pero este señor se animó,hizo un plato nuevo, que hoy es uno de los más populares de Japón”.

Crítica que él también ha enfrentado a pesar de ser un reconocido itamae (un chef especializado en la cocina japonesa, particularmente en la preparación de sushi), con más de cuatro décadas de experiencia,ya que ha introducido ingredientes como el aguacate o carne de vaca en la preparación de sushi.

“Hoy en día la gente le pone carne al sushi, hoy usan chiles, y la verdad que es muy bueno porque eso es evolución, además si se hace con respeto, es rico y la gente lo acepta, no hay problema alguno, pero lo que sí hay que señalar es que es cocina de autor, para no ofender a nadie”.

Para comprender todo lo que rodea a este popular platillo japonés, su tradición y evolución, Iwao Komiyama ha realizado un nuevo programa allado del canal elGourmet, “Maestros del sushi”, el cual se estrena el día de hoy a las 19 horas.

El poder hacer este programa con el canal elGourmet es una meta alcanzada para este experto itamae, después de 25 años de colaboración, ya que pudo viajar a Japón, su tierra natal, para realizar algunos capítulos, algo que no había sido posible antes por cuestiones de presupuesto.

“Para mí es el sueño de mi vida, además hay que entender que el sushi como tal se origina en Tokio, de ahí es toda mi familia por eso tiene una carga emotiva muy grande, además de que pensé que era imposible por los costos que tenía”.

A través de ocho capítulos el chef Iwao Komiyama llevará al espectador de Argentina, donde él reside, a Japón, donde mostrará desde el sushi más tradicional hasta las nuevas propuestas que hay con este platillo.

“Mostramos sushi de casa hecho por familias japonesas, fui a cocinar hasta su hogar algo que no se había hecho, y también grabé en restaurantes de Buenos Aires donde hay diferentes estilos de sushi,porque cada chef es único, pero también en casas con japones que emigraron a Argentina. Aunque también se ven recetas más que nada hablaré de su aspecto cultural, cómo llegó este platillo hasta dónde está, la parte emotiva, cómo las mujeres han logrado un gran desarrollo en una especialidad dominada por los hombres, etcétera”.

El chef explicó que fueron tres meses de trabajo para lograr ocho capítulos de esta serie “Maestros de…”, pero es algo que está feliz de compartir, porque tendrá la oportunidad de enseñarle a la gente cosas tan personales como de dónde viene, quiénes fueron sus abuelos y sus padres, y parte de su historia como emigrante en América Latina, donde eligió Argentina para iniciar su negocio, establecer su hogar y formar su familia.

