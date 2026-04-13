Rumbo a la realización del Mundial de Futbol 2026, familiares de personas desaparecidas realizaron ayer una “cascarita” en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en donde protestaron a través del deporte para exigir resultados al Gobierno Federal.

En un comunicado, el colectivo ¡Hasta Encontrarles! condenó que mientras el Estado se alista para celebrar en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, miles de familias continúan recorriendo el país en busca de sus seres queridos, para quienes “no hay juego posible mientras falten más de 130 mil personas”.

Integrantes del colectivo Hasta Encontrarles, formado por familiares de personas desaparecidas, realizaron la mañana del domingo 12 de abril de 2026 la "Cascarita Para No Olvidar" en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

“Esta iniciativa busca romper el cerco informativo y mostrar a los millones de visitantes y medios extranjeros la crisis humanitaria que el discurso oficial intenta invisibilizar”, detalló.

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El colectivo, integrado por víctimas y familiares de desaparecidos, condenó que el Gobierno pretenda utilizar este evento internacional como una “vitrina de normalidad”.

Sin embargo, aseguró que las familias tomarán las calles durante el Mundial 2026 para recordar que México no puede fungir como sede deportiva “mientras siga siendo una fosa clandestina”.

Integrantes del colectivo Hasta Encontrarles, formado por familiares de personas desaparecidas, realizaron la mañana del domingo 12 de abril de 2026 la "Cascarita Para No Olvidar" en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

“Esta campaña es, además, una medida de prevención y advertencia para quienes visitan un país donde la impunidad es la norma”, agregó.

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Por este motivo, expresó su respaldo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismo que ha sido rechazado y descalificado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, por presuntamente ser tendencioso.

Según el colectivo, hay un abandono institucional e intentos sistemáticos de cada administración por matizar cifras y administrar el dolor, por lo que la presencia de la ONU es resultado de una incapacidad técnica y política del Estado para frenar crímenes de lesa humanidad en el país.

“Los funcionarios públicos pasan, sus cargos duran seis años y sus ambiciones políticas tienen fecha de caducidad. Las familias, en cambio, nos quedamos. No nos iremos, no nos cansaremos y, sobre todo, no les regalaremos la tranquilidad de nuestro silencio”, aseveró.

Integrantes del colectivo Hasta Encontrarles, formado por familiares de personas desaparecidas, realizaron la mañana del domingo 12 de abril de 2026 la "Cascarita Para No Olvidar" en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

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