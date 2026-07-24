Bruselas.- La Comisión Europea afirmó el viernes que halló que TikTok no había protegido adecuadamente el derecho de privacidad de los menores en su plataforma al permitir que adultos pudieran ver sus cuentas.

La medida expuso a niños al ciberacoso, a contactos no deseados y a conductas depredadoras, indicó el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.

“El contenido de los menores nunca debe ser visible para extraños”, afirmó.

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Si TikTok no toma las medidas exigidas por la histórica Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, “los menores quedan expuestos a depredadores, al grooming y al ciberacoso”, apuntó Regnier, que explicó que los jóvenes de 13 a 15 años pueden cambiar “fácilmente” sus cuentas de privadas a públicas y que las de adolescentes de 16 a 17 años pueden ser vistas por cualquiera en internet.

“No aceptamos esto”, dijo Regnier. “Establecer configuraciones predeterminadas para los menores no es un concurso de belleza bajo la LSD. Debe ser efectivo”.

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La investigación llega tras una serie de medidas de Bruselas contra las grandes tecnológicas, que ha liderado a nivel mundial la regulación de gigantes del sector como Meta y Apple.

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¿Qué dice TikTok?

La empresa china de redes sociales —cuya matriz, ByteDance, tiene su sede en Beijing— dijo en un comunicado que revisará las conclusiones de Bruselas y “continuará colaborando de manera constructiva con la Comisión”.

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“Proteger a los menores en internet es un objetivo que compartimos, y estamos comprometidos a seguir avanzando sobre la base de nuestra sólida trayectoria de mejora continua”, sostuvo TikTok en un comunicado.

Si la Comisión no queda satisfecha con la respuesta de la empresa, podría emitir una “decisión de incumplimiento” y una posible multa de hasta el 6% de los ingresos anuales totales de la plataforma.

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La Comisión estima que la mayoría de los 170 millones de usuarios de TikTok en la UE son menores de edad y que el 7% de los niños de 12 a 15 años pasan de cuatro a cinco horas diarias en la aplicación.

El bloque de 27 países determinó en febrero que TikTok había infringido otro aspecto de su normativa digital con un “diseño adictivo” de funciones como la reproducción automática y el scrolling infinito, que podría perjudicar la salud física y mental de los usuarios y, en especial, de los menores.

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