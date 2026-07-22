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Un adolescente de Florida ha retirado una demanda contra Meta, según anunciaron sus abogados, con lo que se cierra sin juicio un caso sobre las presuntos efectos nocivos de las redes sociales en los menores de edad.
La retirada de la demanda pone fin al caso pocos días antes de que comenzara en Los Ángeles, California, el próximo 27 de julio, el juicio contra Meta.
YouTube, TikTok y Snap alcanzaron acuerdos confidenciales con el demandante de 15 años para retirar su acusación contra estas redes sociales.
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