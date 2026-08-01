Este sábado la jornada 3 del Apertura 2026 presenta un duelo con tinte histórico, ya que Cruz Azul recibirá al Atlante en el estadio Banorte, y dos de los clubes más tradicionales del futbol mexicano buscarán mantenerse en la parte alta de la clasificación.

La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, atraviesa un gran inicio de torneo. El conjunto celeste suma seis puntos de seis posibles luego de imponerse 3-2 al Atlético de San Luis en la fecha inaugural y vencer 2-1 a Puebla en la segunda jornada, ambas victorias firmadas de manera agónica, mostrando una gran capacidad de reacción.

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Enfrente estará el Atlante que, bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, buscará su primera victoria en el torneo tras la derrota por 2-1 frente al Necaxa y el empate 1-1 contra el América. Los Potros enfrentan una nueva prueba complicada en su regreso al máximo circuito.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido entre Cruz Azul y Atlante.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO CRUZ AZUL VS ATLANTE?

Día: sábado 1 de agosto

Horario: 21:00 horas

Estadio: Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

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