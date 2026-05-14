Casos recientes como la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua o la explosión de una camioneta en las inmediaciones del AIFA abren la interrogante de quién controla la narrativa de seguridad en México. Quién tiene la información, quién opera en el territorio, quién marca los límites y qué tan fuerte llega México a la negociación más importante de su relación económica con Estados Unidos. Rafael Fernández de Castro, Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UC San Diego, nos habla al respecto.

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Llegó Trump a Beijing y su recepción dice mucho de qué piensa Xi Jinping sobre el encuentro / Kevin Warsh fue ratificado como nuevo presidente de la Fed / La OMS eleva el número de muertes por la pandemia de COVID-19: más de 22 millones de fallecidos en el mundo.

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