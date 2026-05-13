Juchitán, Oax.– El trabajador petrolero que resultó herido en el incendio de la refinería de Salina Cruz, la noche del lunes, falleció cuando era trasladado a un hospital de la Ciudad de México, junto con otra persona herida, una mujer.

El deceso del petrolero conocido como el ingeniero Víctor, ocurrió en el trayecto, luego que, por la tarde, los dos pacientes abandonaron el hospital de PEMEX, que iba escoltado por soldados del Ejército Mexicano, con rumbo al aeropuerto de Ciudad Ixtepec.

Las autoridades petroleras no se han pronunciado al respecto y se espera que en el transcurso del día confirme el fallecimiento del ingeniero a quien señalan como responsable de las operaciones de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz.

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¿Qué ocurrió en la refinería de Salina Cruz?

En la noche del lunes, se suscitó una explosión y un incendio en el área de las torres de enfriamiento que dejó un saldo de seis lesionados, quienes fueron trasladados al hospital de PEMEX en Salina Cruz, dos fueron dados de alta y cuatro requirieron hospitalización.

Ayer por la tarde, dos de los heridos con mayores quemaduras en el cuerpo, fueron enviados a la Ciudad de México. El ingeniero Víctor, originario de Chicapa de Castro (Juchitán), falleció en el trayecto.

LL