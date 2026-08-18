La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco” regresaron a México después de entregar ayuda humanitaria en el puerto de La Guaira, Venezuela, destinada a las comunidades afectadas.

A través de un comunicado conjunto, ambas dependencias explicaron que dichos buques transportaron 2 mil 585 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalente a 718 mil 54 toneladas integradas por alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, de limpieza e insumos médicos.

Detallaron que 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada mexicana participaron en estas maniobras de desembarque, así como en las actividades de organización y distribución de la ayuda humanitaria, en coordinación con las autoridades venezolanas competentes.

Regreso de los buques ARM "Huasteco" y “Papaloapan” a México, después de llevar ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Especial

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Plantas potabilizan más de 250 mil litros de agua

Detallaron que las plantas potabilizadoras de la Secretaría de Marina que se estuvieron operando en este país potabilizaron más de 259 mil 700 litros de agua, apoyando a 8 mil 867 familias.

Precisaron que con ello suman más de 4 mil 588 metros cúbicos, equivalentes a mil 100 toneladas de insumos enviados y entregados, gracias a los puentes marítimos tendidos el pasado 15 de julio y 10 de agosto.

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Adicionalmente, destacaron que la operación es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Cancillería y distintas instituciones, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que participaron solidariamente en la integración de los víveres e insumos enviados al pueblo venezolano.

Regreso de los buques ARM "Huasteco" y “Papaloapan” a México, después de llevar ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Especial

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“Con estas acciones, el gobierno de México refrenda su vocación solidaria, al suministrar insumos básicos y capacidades que apoyen las acciones de recuperación, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan situaciones de necesidad, fortaleciendo los lazos de colaboración entre las naciones”, dijeron.

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dft