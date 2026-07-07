Getty Images notificó el martes a Shutterstock que descartaba los planes de combinar ambas empresas en un acuerdo de tres mil 700 millones de dólares porque no quería cumplir una condición clave establecida por el regulador antimonopolio británico.

En una presentación, Getty indicó que “entregó una notificación por escrito a Shutterstock para rescindir el Acuerdo de Fusión”, que se anunció el año pasado como parte de un plan para crear un gigante del contenido visual.

La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) había aprobado el acuerdo tras una investigación, pero solo con la condición de que el negocio editorial de Shutterstock se vendiera a un comprador aprobado. Al regulador le preocupaba que la empresa combinada provocara una reducción sustancial de la competencia, lo que se traduciría en menos opciones y precios más altos para los medios de comunicación del país.

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La semana pasada, la junta directiva de Getty votó por unanimidad en contra de seguir adelante con el acuerdo si este exigía vender el negocio editorial de Shutterstock.

Según la CMA, ambas compañías otorgan licencias de contenido (incluidas fotos, ilustraciones, música y videos) a grandes empresas de medios, anunciantes, editoriales y diseñadores de Reino Unido, así como a pequeñas y medianas empresas de la industria creativa.

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El organismo regulador señaló que la decisión de abandonar el acuerdo fue “una elección comercial” y destacó que fueron las dos empresas las que inicialmente ofrecieron vender el negocio editorial de Shutterstock.

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Desde que se emitió la aprobación condicionada en mayo, los reguladores de Reino Unido han “trabajado con rapidez y en forma estrecha con Getty y Shutterstock en la venta propuesta y han interactuado con varios compradores potenciales para evaluar su idoneidad”, afirmó en un comunicado Margot Daly, quien presidió la investigación de la CMA. “Este proceso se encontraba en una fase avanzada en el momento del anuncio de Getty”.

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En las operaciones de la tarde, las acciones de Getty Images perdieron un 10%. Las de Shutterstock cayeron un 3%.

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