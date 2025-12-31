2025: El año dorado del deporte mexicano

Elegir diez imágenes para resumir el deporte mexicano de todo un año es un ejercicio de síntesis extrema. “Fue distinto, porque presentamos resultados bien interesantes a nivel internacional con respecto a varias disciplinas”, explica Alan Espinosa, editor de asignaciones de deportes para Latinoamérica en Getty Images a EL UNIVERSAL Deportes.

Desde su mirada, 2025 dejó un pulso visual muy claro. “Fue un año destacado para varios atletas y eso lo hizo completamente distinto a otros años”, afirma. Entre esos nombres menciona que “teníamos a Isaac del Toro destacando en el ciclismo” y que “Osmar en los clavados tuvo una actuación impresionante”.

La diversidad también marcó la narrativa. “Por un momento, aunque fue breve, tuvimos el traspaso de futbol femenil más caro”, recuerda Espinosa. Para él, ese tipo de hechos “hicieron que el deporte mexicano destacara visualmente y en cuanto a trascendencia”.

Uziel Muñoz en el mundial de atletismo de Tokio. FOTOS. cortesía getty images

El proceso de edición inicia siempre desde lo técnico. “Primero tenemos que ir por la técnica, eso es fundamental”, subraya. Habla de iluminación, velocidad, exposición y composición como un primer filtro obligatorio antes de pensar en una selección final.

Jiménez anota uno de sus penaltis ante Panamá en la Nations League. FOTOS. cortesía getty images

Pero el segundo paso es más complejo. “Tienes que buscar las emociones, entender qué te está expresando esa imagen. Si verdaderamente está dando a conocer lo que tú quieres informar a la gente o a los distintos medios”.