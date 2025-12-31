El deporte nacional se lució

El 2025 está a punto de despedirse y deja tras de sí un capítulo inolvidable para el deporte mexicano. A lo largo de estos 12 meses, distintas disciplinas fueron testigo de hazañas que trascendieron más allá de las pistas, albercas y estadios.

México vio, a cientos de kilómetros, a varios de sus representantes imponerse ante la presión y el miedo para lograr victorias que no solo alimentaron el orgullo nacional, sino que también se convirtieron en momentos memorables que quedarán grabados en la historia.

En la memoria de los aficionados quedará plasmada para siempre la tan ansiada y trabajada medalla de oro de Osmar Olvera, el clavadista mexicano que en Singapur desafió a la potencia china y se coronó como el mejor del planeta.

También esos últimos metros de la carrera de Alegna González, quien en la prueba de 20 kilómetros se colgó la plata en Japón, un esfuerzo que reflejó su entrega absoluta. En esas mismas tierras, Uziel Muñoz levantó la bandera mexicana al subir al podio en el impulso de bala, con un lanzamiento de 21.97 que lo colocó entre los mejores del planeta.

La lista de momentos históricos de México en competencias internacionales no estaría completa sin mencionar la hazaña de Andrea Maya Becerra, quien con precisión y nervios de acero se convirtió en la primera campeona mundial individual de tiro con arco.

A ello se suman el bicampeonato de Flag Football en los Juegos Mundiales y el oro de Yareli Acevedo en ciclismo de pista en Chile, conquistas que cerraron un año brillante y que demostraron que el deporte mexicano vive una etapa de inspiración y esperanza.