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El Instituto Nacional Electoral (INE), por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLs), anunció los resultados de la etapa de aplicación del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) correspondiente al proceso de elección y designación de la presidencia y cuatro consejerías del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.
En ese sentido, el órgano electoral explicó que se registraron 200 aspirantes, de los cuales 104 fueron hombres, 95 mujeres y una persona no binaria.
Detalló que de dicha cantidad, 15 personas no se presentaron a la evaluación, ocho hombres y siete mujeres, lo cual, dijo, reflejó una participación amplia y diversa en esta etapa del procedimiento.
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Presidencia, ocupada por una mujer
Además, destacó que la Presidencia del Organismo Público Local será ocupada exclusivamente por una mujer, en cumplimiento del principio de alternancia, como parte de un extenso proceso de selección y designación, que considera etapas sucesivas, las cuales contemplan la presentación de un ensayo, la valoración curricular, las entrevistas y la evaluación de competencias gerenciales, para la designación final a más tardar el próximo 31 de agosto.
El INE enfatizó que con este procedimiento garantiza la continuidad y certeza en la integración del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, asegurando transparencia y equidad en la conducción de los trabajos rumbo al proceso electoral local 2026–2027.
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dft/bmc
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