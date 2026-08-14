La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Protección Civil detalló que se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo, entre las 16:30 y las 22:00 horas de este viernes 14 de agosto de 2026.

Recomendaciones ante lluvia

Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

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Protección Civil detalló que se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo, entre las 16:30 y las 22:00 horas de este viernes. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 14/08/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EjtP0KKNTn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2026

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