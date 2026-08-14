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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.
Protección Civil detalló que se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo, entre las 16:30 y las 22:00 horas de este viernes 14 de agosto de 2026.
Recomendaciones ante lluvia
Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
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Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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