Gustavo Petro sorprendió al recurrir a su cuenta de X para enviar un mensaje a Karol G que, a su vez, el día de ayer -domingo 28 de junio-, escribió una petición para el presidente electo de Colombia, Abelardo de Espriella, a quien le pidió velar por el bien de sus conciudadanos, solicitud que para el progresista incita a unirse a una "manada".

La petición que la cantante colombiana hizo a De Espriella sorprendió a muchos; sus propios seguidores mostraron descontento, ya que, aunque Karol precisó que, con el mensaje dirigido al político de la ultraderecha no se asumía como simpatizante, ni tampoco como opositora, en redes sociales significó un guiño al gobierno que esta por administrar su país.

Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia 🤍🇨🇴@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/ksiKDFwTwt — LABICHOTA (@karolg) June 28, 2026

"Te me caíste", "ahora el cantante sabe más de gobernar que el gobernante" y "pensé que estabas del lado de tu pueblo", fueron algunos de los comentarios que Karol G recibió en el post.

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No fueron sólo sus seguidores quienes reprobaron su actuar, el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, que finalizará sus funciones el 7 de agosto de este año, recurrió a X para enviar un mensaje a la joven cantante, a través de un discurso que plantea que la oposición de su gobierno busca alienar a su pueblo.

"Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida, viene la deshumanización y no sólo de Colombia, sino del mundo, consiste en que la gente no sepa que es verdad y que es falso (...); distinguir entre falso y verdadero, como critério básico para ser humano", escribió.

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Además, precisó que, si no se interpuso ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral, que anunció a Abelardo de Espriella como el presidente electo y no a Iván Cepeda, el candidato de su partido, fue porque afirmó que se conduce bajo los preceptos de la paz pero que, entre sus intenciones, es luchar porque Colombia siga siendo gobernado a partir de ideas progresistas.

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"(...) será mi responsabilidad como presidente aún frente a las elecciones, donde el Progresismo ganó, acepté el resultado de los jueces de escrutinio para que no se desencadene la violencia contra mi pueblo, juré por la Paz, pero también por la Verdad y la Justicia Social y, la verdad de las elecciones, saldrá y pronto".

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Petro sugirió que las intenciones de la cantante eran benignas, sólo que estaba dirigiéndolas a una fuerza política que, de acuerdo con su pensar, no es la correcta.

"Karol G habla aquí de la necesidad de la fraternidad humana y estoy de acuerdo, por eso no soy agente de una nueva violencia fratricida dentro de Colombia, pero el nuevo presidente extranjero la busca y, si la inicia, nadie sabe como terminará, como enseña nuestra historia, así que Karol G tiene toda la razón de Colombia y de la humanidad, Pero no será entendida por el poder que decidió entregarse a la mentira y la violencia por no buscar un acuerdo nacional con la gente que trabaja y estudia o quiere ya una pensión merecida, por eso se burlarán de ella (de la fraternidad humana) hablando de manadas".

Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida.



Viene la deshumanización y no solo de Colombia, sino del mundo. Consiste en que la gente no sepa que es verdad y que es falso.



Sé que Karol G toco el arte en el concierto del jubileo y se que no se devolverá ya.… https://t.co/Qe5MSEIth0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2026

melc