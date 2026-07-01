Inglaterra y la República Democrática del Congo definen a otro invitado más a la ronda de octavos de final del Mundial 2026, pero también servirá para conocer a la selección que enfrentará a México en la siguiente fase.

Con la etiqueta de favorito, así llega el conjunto de la rosa a este encuentro, aunque también con un sinfín de dudas que ha generado Thomas Tuchel en este torneo internacional, pero con la gran obligación de meterse a la siguiente fase del certamen de la FIFA.

El cuadro inglés cuenta con grandes figuras, pero el funcionamiento no ha sido del todo convincente para decir que ganarán sin problemas ante la escuadra africana.

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Por su parte los del Congo quieren ser otra selección que sorprende en esta edición del torneo, como lo ha hecho Paraguay eliminando a Alemania.

Los africanos tienen futbolistas que conocen el futbol inglés, por lo que ahí podrían tener una llave para hacerle gran frente al cuadro de los Tres Leones.

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MINUTO A MINUTO DEL INGLATERRA VS RD CONGO MUNDIAL 2026

Universal Deportes 12:17 PM ¡Se termina el juego! Inglaterra jugará vs México en el estadio Azteca el domingo en los octavos de final del Mundial 2026

Universal Deportes 11:57 AM Minuto 90+6- Se juegan los últimos instantes del juego

Universal Deportes 11:49 AM Minuto 85- ¡Gooooool! Kane le da la vuelta al marcador EL capitán inglés adelanta a los suyos

Universal Deportes 11:46 AM Minuto 82¡Nos acercamos a los tiempos extras! Inglaterra y el Congo siguen empate 1-1 y apuntan a irse a los 30 adicionales

Universal Deportes 11:39 AM MInuto 74- ¡Gooool! Inglaterra empareja el marcador Harry Kane empata con un certero cabezazo

Universal Deportes 11:14 AM Minuto 50- ¡Cerca Inglaterra! Rashford se queda a centímetros de anotar el empate

Universal Deportes 11:09 AM ¡Comienza la segunda parte! Inglaterra y el Congo salen a los segundos 45 minutos

Universal Deportes 10:59 AM ¡Medio tiempo! El Congo se va al descanso con la ventaja

Universal Deportes 10:22 AM Minuto 21- Inglaterra no encuentra el camino Los ingleses no pueden tomar control del esférico

Universal Deportes 10:08 AM Minuto 7- ¡Gooooooool! La RD Congo se pone adelante Gran definición de Cipenga para adelantar a los africanos

Universal Deportes 09:59 AM ¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 09:43 AM ¡Alineación Inglaterra! Así salen los ingleses para enfrentar a RD Congo

Universal Deportes 09:24 AM Inglaterra vs RD Congo: Horario y dónde ver EN VIVO partido del Mundial 2026 Horario: 10:00 horas Transmisión: VIX pase mundialista

Our team news for DR Congo! 🗞️ pic.twitter.com/eNjGs5VjeD — England (@England) July 1, 2026