Mundo | 01-07-26 | 09:57 |

Anthropic permitirá a partir del miércoles el acceso en todo el mundo de sus últimos y "más potentes" modelos de , después de que el gobierno de levantara las restricciones sobre su comercialización, informó la empresa este martes.

El 12 de junio, Washington había obligado de manera abrupta a a bloquear el acceso a estos dos modelos de vanguardia, Mythos 5 y Fable 5, por motivos de seguridad nacional.

"Hemos recibido notificación de que el Departamento de Comercio ha levantado los controles sobre la exportación de Claude Fable 5 y Mythos 5", afirmó la compañía en una publicación en X. "Empezaremos a restablecer el acceso mañana", agregó.

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El gobierno levantó parcialmente el viernes pasado las restricciones sobre Mythos 5, y permitió su acceso a un puñado de "ciberdefensores y operadores de infraestructura" estadounidenses.

Los socios extranjeros, en particular las agencias estatales de de Europa y Asia, seguían sin tener acceso.

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Anthropic, que desde hace meses mantiene relaciones turbulentas con la , no aclaró si la medida del gobierno permitirá a estos entes extranjeros el acceso a sus modelos de IA.

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El gobierno obligó abruptamente a Anthropic a bloquear el acceso a sus dos modelos de inteligencia artificial de última generación el 12 de junio, tras descubrir vulnerabilidades de seguridad para prevenir el uso indebido de la herramienta.

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El secretario de Comercio, , dijo en una carta a la empresa, fechada el 26 de junio, que "Anthropic ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos para abordar los riesgos asociados" con Claude Mythos 5 y Claude Fable 5, según informó Politico. Y agregó que el gobierno había "levantado" sus restricciones previas.

La administración de, que durante mucho tiempo se mostró hostil a cualquier regulación de la IA, ha dado un volantazo a esta política ante las poderosas capacidades de los modelos de vanguardia.

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El martes, el director de la CIA, John Ratcliffe, calificó los modelos de IA más avanzados con " digitales".

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