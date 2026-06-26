OpenAI lanzó una versión preliminar de su último modelo de inteligencia artificial (IA), GPT-5.6, inicialmente disponible sólo para "un pequeño grupo de socios" de confianza en Estados Unidos, a petición del gobierno.

Este lanzamiento se produce dos semanas después de que Washington sorprendiera a Silicon Valley al emitir una directiva que ordenaba a Anthropic -el principal rival de OpenAI- prohibir el acceso de ciudadanos extranjeros a sus propios y potentes modelos Fable 5 y Mythos 5. Para ello, el gobierno alegó razones de seguridad nacional.

El nuevo producto marca el debut de la serie GPT-5.6 de OpenAI, que consta de tres nuevos modelos: el modelo insignia "Sol"; el gama de media "Terra", y "Luna", una opción rápida y de bajo costo.

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La empresa anunció que Terra costará la mitad que su predecesor, el GPT-5.5, en un esfuerzo por fidelizar a los clientes ante la feroz competencia de Anthropic y Google.

OpenAI informó al gobierno estadounidense sobre las capacidades de sus nuevos modelos antes del lanzamiento.

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A petición de las autoridades, la compañía inició una fase de prueba limitada con un grupo selecto de socios de confianza, cuyas identidades han sido comunicadas a los organismos gubernamentales.

Aunque estos socios tienen su sede en Estados Unidos, OpenAI señaló que los empleados de esas empresas o entidades que se encuentren en el extranjero también tendrán acceso a los nuevos modelos.

Tanto los modelos Mythos de Anthropic como el GPT-5.6 de OpenAI han suscitado gran preocupación debido a su capacidad para identificar vulnerabilidades de software o código que puedan ser explotadas por piratas informáticos.

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La intervención respecto a Anthropic resultó llamativa, dado que la Casa Blanca había abogado anteriormente por flexibilizar la supervisión de la IA, llegando incluso a intentar impedir que los estados promulgaran sus propias normativas.

Ante la presión generada por las novedosas capacidades de Mythos, el presidente Donald Trump firmó a principios de mes una orden ejecutiva que establece un sistema de revisión federal voluntaria para evaluar los riesgos de seguridad nacional asociados a los modelos avanzados de IA antes de su lanzamiento.

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