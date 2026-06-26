[Publicidad]
El presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel de 100% a las importaciones procedentes de cualquier país, particularmente los europeos, que aplique un impuesto a los servicios digitales de empresas de Estados Unidos.
En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra países europeos que, afirmó, están debatiendo la implementación “inminente” de impuestos a empresas estadounidenses.
“Por favor, que esta declaración sirva para dejar constancia de que a cualquier país que imponga un impuesto de este tipo se le aplicará de inmediato un ARANCEL del 100% a todos y cada uno de los bienes enviados a Estados Unidos”, escribió Trump.
Lee también Tribunal permite a Trump mantener arancel global de 10%; gobierno gana tiempo para defender la medida
Añadió que el nuevo arancel prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial negociado previamente. Trump agregó que la sanción se aplicará a cualquier país que imponga un impuesto de ese tipo, pero en su publicación señaló específicamente a naciones europeas.
UE responde a amenaza arancelaria de Trump: reaccionará "rápidamente"
La Unión Europea (UE) aseguró que reaccionará "rápidamente y con determinación" si el presidente estadounidense cumple su amenaza de imposición de aranceles.
[Publicidad]
Trump amenazó con imponer aranceles del 100% a los países europeos que establezcan un impuesto sobre los servicios digitales.
"Las medidas unilaterales contra políticas legítimas son injustificadas", denunció un portavoz de la Comisión Europea.
Lee también Estados Unidos acusa a Brasil de prácticas comerciales desleales; amenaza con arancel del 25%
[Publicidad]
Trump ha rechazado en repetidas ocasiones los esfuerzos extranjeros por gravar o regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses. El año pasado amenazó con nuevos aranceles a cualquier país que diera ese paso.
Una publicación de agosto pasado indicó que los impuestos digitales y la regulación “están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense”. *Con información de AFP
Trump presume de una tasa récord de expulsiones y detenciones de migrantes; critica al Partido Demócrata
mcc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
De última
Envejecimiento del cabello: la nueva prioridad del cuidado capilar
Estados
Violencia en Sinaloa: Llegan 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar la seguridad; aumentan los homicidios
Mundo
Resultado oficial de elección presidencial en Perú se conocerá el 3 de julio; Fujimori mantiene ventaja irreversible
Estados
Exoficial mayor de Cuautla, detenido en Operativo Enjambre, se ampara contra el bloqueo de sus cuentas; alega que la UIF no le informó los motivos
Minuto x Minuto
Escándalo en Mundial: Irán y Egipto jugarán el “Partido del Orgullo” entre banderas arcoíris
Educación
Gobierno confirma suspensión de clases por partido de México el 30 de junio, ¿aplica en tu escuela?
Deportes
¿Messi no juega? La campeona Argentina iría sin su estrella ante Jordania
Minuto x Minuto
No lo creerás: encuentra a su perrita perdida viendo un video en vivo de los festejos de México. VIRAL