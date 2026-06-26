Mundo | 26-06-26 | 11:10 | Actualizada | 26-06-26 | 11:10 |

El presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel de 100% a las procedentes de cualquier país, particularmente los europeos, que aplique un impuesto a los servicios digitales de empresas de .

En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra países europeos que, afirmó, están debatiendo la implementación “inminente” de impuestos a empresas estadounidenses.

“Por favor, que esta declaración sirva para dejar constancia de que a cualquier país que imponga un impuesto de este tipo se le aplicará de inmediato un ARANCEL del 100% a todos y cada uno de los bienes enviados a Estados Unidos”, escribió Trump.

Lee también

Añadió que el nuevo arancel prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial negociado previamente. Trump agregó que la sanción se aplicará a cualquier país que imponga un impuesto de ese tipo, pero en su publicación señaló específicamente a naciones europeas.

UE responde a amenaza arancelaria de Trump: reaccionará "rápidamente"

La Unión Europea (UE) aseguró que reaccionará "rápidamente y con determinación" si el presidente estadounidense cumple su amenaza de imposición de aranceles.

[Publicidad]

Trump amenazó con imponer aranceles del 100% a los países europeos que establezcan un impuesto sobre los servicios digitales.

"Las medidas unilaterales contra políticas legítimas son injustificadas", denunció un portavoz de la Comisión Europea.

Lee también

[Publicidad]

Trump ha rechazado en repetidas ocasiones los esfuerzos extranjeros por gravar o regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses. El año pasado amenazó con nuevos aranceles a cualquier país que diera ese paso.

Una publicación de agosto pasado indicó que los impuestos digitales y la regulación “están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense”. *Con información de AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]