Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la muerte de Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y coautor de éxitos como "YMCA" o "In the Navy", al que asegura que "le encantaba" que usase sus canciones en sus mítines, la razón del relanzamiento de su éxito tres décadas después, se ameritó.

"Era un hombre estupendo y alegre al que le encantaba que usase la canción del grupo 'YMCA' en mis mítines. Se convirtió en un éxito rotundo, de nuevo, 30 años después de su lanzamiento original", escribió el republicano en un mensaje en su red, Truth Social.

"Pensaremos en Victor cada vez que suene 'YMCA', como hoy, y durante toda esta semana del 4 de julio. Mis condolencias a su maravillosa familia y a su grupo. Echaremos mucho de menos a Victor Willis", agregó el inquilino de la Casa Blanca.

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Muere Victor Willis, el "policía" de Village People

Willis falleció en la víspera, 30 de junio, a los 74 años tras una "corta, pero agresiva enfermedad", informó hoy sin mayores detalles el grupo en su página oficial de la red social Facebook, en la que expresa su "profunda tristeza" por su muerte.

El cantante, que hubiera cumplido hoy 75 años, era el policía del grupo, creado en 1977 y en el que cada uno de sus miembros adoptó un personaje diferente. Los otros eran un vaquero, un militar, un motero, un obrero y un indio.

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Willis fue el primero en entrar a Village People, un proyecto del productor Jacques Morali.

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Nacido en Texas en 1951 e hijo de un predicador, Willis comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre y se formó en Nueva York, donde participó en obras de teatro y musicales.

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Precisamente fue descubierto en un musical, 'The Wiz' por el arreglista Horace Ott, que fue quien sugirió su nombre a Morali.

Willis permaneció poco más de dos años en el grupo, tiempo en el que coescribió éxitos mundiales como "YMCA", "In the Navy", "Macho Man" y "Go West".

A finales de 1979 decidió emprender una carrera en solitario que no tuvo mucha repercusión y regresó a Village People en 2017 como cantante principal.

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En 2025, Village People actuó en los actos de investidura del presidente Trump.

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