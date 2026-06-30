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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos superiores a los mil millones de dólares vinculados a proyectos de criptomonedas durante el último año, según su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.
De acuerdo con el documento oficial, divulgado por medios locales, parte de esos ingresos proviene de iniciativas como World Liberty Financial, vinculada a su entorno familiar, así como de operaciones relacionadas con el token digital "$TRUMP", que habrían generado cientos de millones de dólares en ingresos.
El informe, de carácter obligatorio para altos cargos del Ejecutivo estadounidense, recoge datos en rangos estimados, lo que obliga a los medios a realizar cálculos adicionales para determinar el volumen total de las ganancias procedentes de activos digitales.
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Las cifras reflejan el creciente peso de las inversiones en criptomonedas dentro del patrimonio del mandatario, en contraste con su histórica dependencia del sector inmobiliario y las licencias comerciales.
Las revelaciones han reavivado el debate sobre posibles conflictos de interés entre las actividades privadas del presidente y su cargo público, en un contexto de expansión del mercado de activos digitales en Estados Unidos.
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desa/rmlgv
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